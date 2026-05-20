Penzioner Dragomir D. (75) iz Ugrinovaca, koji je teško povređen prilikom eksplozije improvizovanog pištolja u obliku olovke, pušten je iz bolnice na kućno lečenje.

Dragomir je u subotu 9. maja, u prepodnevnim časovima bio na lokalnom groblju u Ugrinovcima kada je, prema njegovim rečima, na zemlji primetio metalni predmet koji je izgledom podsećao na običnu hemijsku olovku. Ne sluteći da u rukama drži oružje maskirano u naočigled običan predmet, napunjeno i izuzetno opasno, on ga je stavio u džep i odneo kući.

Naime, "pištolj-olovka" je često improvizovana naprava koja gotovo da identično izgleda kao prava hemijska olovka, dok u pojedinim državama može legalno i da se nabavi pod imenom "taktička olovka". Većina se danas pravi tako da u sebi ima skrivenu oštricu, dok su one sa funkcijom vatrenog oružja ređe, ali ih je moguće napraviti i kod kuće.

Dragomir je, kada je došao kući, a po rečima svoje supruge, otišao u sobu i uzeo da vidi o čemu se radi i da "ispituje mehanizam" neobičnog pronalaska, kada je ono opalilo nanevši mu stravične povrede šake. Supruga nesrećnog čoveka potvrdila je da je nešto posle 13 časova došao kući, a da ju je uplašila buka koja se začula iz sobe u kojoj se Dragomir nalazio, a povređeni je pokušao da policiji kaže kako se sve dogodilo slučajno.

- Dragomir je prvobitno pokušao policiji da objasni da je do opaljenja došlo slučajno, kada mu je predmet ispao iz džepa tokom presvlačenja, ali je svedočenje njegove supruge otkrilo pravu istinu - naveo je izvor blizak istrazi.

Dok je povređeni muškarac hitno prevožen u bolnicu, u kući su se, kako se saznaje, odigrale i nesvakidašnje scene. Navodno je njegova supruga, u stanju šoka i uznemirenosti, pre dolaska policije uklonila tragove krvi sa poda i nameštaja.

Improvizovana naprava u obliku olovke, koja je eksplodirala, naknadno je pronađena tokom istrage. Nije se nalazila na mestu incidenta, već je, prema nezvaničnim informacijama, bila sakrivena u ormaru.

Dragomir je stigao u bolnicu oko 14 časova, nakon čega su lekari, zbog prirode njegove povrede alarmirali policiju. Njemu su konstatovane teške telesne povrede u vidu ustrelne rane desne šake, kao i težak prelom kostiju, a nesrećni čovek već 11 dana nosi gips i zavoj oko dlana kako bi kosti srasle kako treba.

Ovakve naprave su u kriminalističkoj praksi poznate kao smrtonosne zamke. Reč je o improvizovanom oružju koje najčešće ispaljuje malokalibarsku municiju (.22 LR). Budući da nemaju standardne kočnice niti proverene mehanizme okidanja, izuzetno su nestabilne. Svaki pokušaj "rasklapanja" ili nestručnog rukovanja, kakvom je pribegao Dragomir, gotovo redovno dovodi do samopovređivanja.

Policija nastavlja rad na ovom slučaju kako bi se utvrdilo poreklo oružja i kako je ono dospelo na javnu površinu.

