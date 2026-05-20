Prema navodima policije iz Njujorka, žena je parkirala vozilo uz ivicu puta, ne sluteći da se tik pored nalazi otvorena rupa.

Jedan korak bio je koban

Kako prenose američki mediji, nesrećna žena nije primetila da šaht nema poklopac.

Čim je izašla iz automobila, izgubila je tlo pod nogama i pala direktno u duboku rupu.

Policija je kasnije pronašla ženu bez svesti na dnu šahta, nakon čega je hitno prevezena u bolnicu, gde je proglašena mrtvom.

Komunalna služba pokrenula istragu

Kompanija Con Edison saopštila je da je pokrenuta istraga o incidentu, ali za sada nije objašnjeno:

zbog čega šaht nije bio pokriven

koliko dugo je bio otvoren

da li je neko ranije prijavio opasnost

Zvaničan uzrok smrti utvrdiće gradski medicinski istražitelji.

Internet preplavljen reakcijama

Vest o tragediji brzo se proširila društvenim mrežama, a mnogi korisnici pišu da ih je posebno uznemirila činjenica da se nesreća dogodila usred jednog od najprometnijih delova grada.

"Ovo zvuči kao scena iz noćne more"

"Strašno je da ovako nešto može da se dogodi usred grada"

"Jedan trenutak nepažnje bio je dovoljan"

komentarisali su ljudi na internetu.