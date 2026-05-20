Lavrov je u intervjuu za šangajski SMG naveo da u Vašingtonu sve češće govore kako bi Evropa trebalo da se bavi Ukrajinom, dok će se SAD fokusirati na Kinu.

"Mi smo uvek otvoreni za pregovore. Evo, vidite, mislilo se da je pitanje bilo zatvoreno u Enkoridžu, ali nije. I dalje imamo kanale komunikacije sa američkim predstavnicima. Ako oni u nekom trenutku budu spremni da obnove direktni razgovor, biće zanimljivo čuti kako oni gledaju na situaciju koja se razvila posle Enkoridža. Uskoro će biti godinu dana od samita na Aljasci", izjavio je Lavrov.

Naglasio je da energetika predstavlja osnovu ekonomske saradnje Rusije i Kine.

"Odnosi se oslanjaju na veoma snažu materijalnu bazu. Već godinama trgovinska razmena značajno premašuje 200 milijardi dolara. Osnova je, naravno, energetika", poručio je on.

Ocenio je i da Rusiju i Kinu povezuju najstabilniji odnosi dve velike sile u savremenom svetu koji su zasnovani na principima uzajamnog poštovanja, koristi i uvažavanja interesa jedni drugi, dodajući da su zemlje nakon Drugog svetskog rata "već bili centri novog sveta, zasnovanog na principima povelje UN".

Poručio je da su Rusija i Kina zainteresovane za normalne odnose među svim državama i da ne žele da multipolarnost preraste u haos.

"Svet se menja. I da, on već postaje multipolaran. Drugo je pitanje da li će se ta multipolarnost pretvoriti u haos. Ranije je postojao jedan gospodar koji je svima upravljao posle nestanka Sovjetskog Saveza, a sada će, kažu, postati haotično i neuređeno kretanje. Ni Rusiji ni Kini se takve prognoze ne dopadaju. Ne želimo da se diktat jedne grupe zemalja pretvori u haos", poručio je on.

Lavrov je naveo da je "agresivna politika Zapada" posledica slabljenja njegovog uticaja, kao ida se Zapad prevario misleći da će sankcijama slomiti Rusiju i Kinu.

"Kina poseduje tehnologije koje pomažu Rusiji da prevaziđe veštačke i nezakonite prepreke koje stvara Zapad. Aktivno sledimo kurs tehnološke nezavisnosti i tehnološkog suvereniteta", naveo je.

Šef ruske diplomatije je evropske političare koji govore o pregovorima sa Rusijom nazvao "sitnim političarima" i upozorio na "obnavljanje nacističkog duha" u Evropi.

Ocenio je i da je neophodno reformisati međunarodne institucije kao što su Savet bezbednosti UN proširenjem zastupljenosti zemalja Azije, Afrike i Latinske Amerike.