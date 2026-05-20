Vent je ukazao na svoje dugogodišnje vojno i diplomatsko iskustvo u službi Sjedinjenih Američkih Država, podsećajući da je rukovodio važnim operacijama na Bliskom istoku i u Avganistanu.

Pohvalio je saradnju sa albanskim trupama u okviru Natoa, nazivajući ih „snagama sa borbenim duhom“. Prema njegovim rečima, Albanci su ponosan, vredan i gostoljubiv narod.

„Služio sam SAD kao vojno lice. U Stejt departmentu sam vodio koaliciju za Izrael i Palestinu i na toj poziciji sam svakodnevno radio u američkoj ambasadi u Jerusalimu, direktno izveštavajući državnog sekretara. Kasnije sam se povukao u penziju. Dok sam obavljao dužnost komandanta Nato specijalnih operacija, albanske trupe su bile deo moje komande i radio sam sa njima na terenu. U Avganistanu sam bio zamenik komandanta i regionalni komandant, gde su bile uključene i albanske specijalne jedinice. Albanske trupe imaju borbeni duh. I albanski narod je veoma ponosan, vredan i gostoljubiv“, kazao je Vent, preneo je Kljan Albanija.

Poručio je da će njegov glavni prioritet biti zaštita američkih građana i jačanje interesa SAD u Albaniji.

Najavio je snažniji angažman u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, posebno protiv trgovine povezane sa latinoameričkim kartelima, dodajući da planira jačanje bezbednosne saradnje između dve zemlje, uključujući i sajber bezbednost.

„Ako moj izbor bude potvrđen, moji glavni prioriteti biće zaštita američkih građana i unapređenje američkih interesa. Imaću četiri pravca delovanja. Prvi je da učinimo Amerikance bezbednijim i da podržimo Albaniju u borbi protiv korupcije i kriminala povezanog sa trgovinom i latinoameričkim kartelima. Pomoći ćemo da učinimo Albaniju i Ameriku bezbednijim“, naveo je Vent.

Još jedan njegov cilj, kako je rekao, biće podrška Albaniji u okviru Natoa i povećanje izdvajanja za odbranu do pet posto do 2035. godine.

Vent se osvrnuo i na ekonomski razvoj, pominjući sektore energetike, rudarstva i američkih investicija u Albaniji.

Naglasio je da američki investitori treba da imaju manje pravnih prepreka.

„Povećaće se sajber bezbednost u obe zemlje. Fokus će biti i na ekonomskom razvoju - energiji, rudarstvu i drugim sektorima. Američki investitori treba da imaju manje pravnih prepreka. Na kraju, fokus će ostati bezbednost i ljudi“, rekao je Vent.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je 14. aprila zvanično nominovao Erika Venta za ambasadora u Albaniji.

Saslušanje Erika Venta pred u Komitetu za spoljne odnose Senata SAD deo je redovne procedure da bi neko bio imenovan za ambasadora.

Erik Vent je bivši general američke vojske, sa karijerom dužom od 34 godine u američkim vojnim strukturama.

