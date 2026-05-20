Teška nesreća dogodila se danas na gradilištu na Novom Beogradu, kada je čelična oplata pala na radnika K. J. (57), koji je tom prilikom teško povređen.

Na muškaca je, kako se saznaje, pala privremena konstrukcija koja služi kao kalup u koji se sipa tečni beton.

Sumnja se da je vetar oborio konstrukciju koja je potom pala na radnika.

Nesrećni čovek je sa teškim povredama opasnim po život prevezen u Urgentni centar.

O slučaju je obavešteno Treće osnovno javno tužilaštvo, a inspekcija rada će obići gradilište.

