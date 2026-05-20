U policijskom saopštenju navodi se da je žena parkirala svoj automobil odmah pored nepokrivenog šahta blizu ugla Pete avenije na Menhetnu u ponedeljak uveče, i da je upala u rupu čim je izašla iz
vozila, pola sata pre ponoći, prenosi CNN.
Gradska policija je saopštila da su policajci pronašli ženu bez svesti na dnu rupe, i da je ona proglašena mrtvom u lokalnoj bolnici.
Komunalna kompanija Kon Edison saopštila je da istražuje nesreću, a nije saopšteno zašto šaht nije bio pokriven.
Kancelarija glavnog gradskog medicinskog istražitelja treba zvanično da utvrdi uzrok smrti.
