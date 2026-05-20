Žena (56) koja je parkirala automobil pored nepokrivenog šahta, koga nije primetila, upala je u rupu prilikom izlaska iz automobila na Menhetnu i poginula je, saopštila je danas njujorška policija.

U policijskom saopštenju navodi se da je žena parkirala svoj automobil odmah pored nepokrivenog šahta blizu ugla Pete avenije na Menhetnu u ponedeljak uveče, i da je upala u rupu čim je izašla iz
vozila, pola sata pre ponoći, prenosi CNN.

Gradska policija je saopštila da su policajci pronašli ženu bez svesti na dnu rupe, i da je ona proglašena mrtvom u lokalnoj bolnici. 

Komunalna kompanija Kon Edison saopštila je da istražuje nesreću, a nije saopšteno zašto šaht nije bio pokriven.

Kancelarija glavnog gradskog medicinskog istražitelja treba zvanično da utvrdi uzrok smrti.
 
