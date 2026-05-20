Tajkunsko-terorističke lažovizije sada na sve načine pokušavaju da ožive ono što je odavno poraženo. Nakon intrigantnog ubistva Aleksandra Nešovića Baje na Senjaku oni su na sve moguće načine pokušali da imputiraju da je bivši načelnik beogradske policije Veselin Vesko Milić čovek od poverenja predsednika Aleksandra Vučića, a ne blokader terorista, piše 24sedam.

Istina im možda ne odgovara, jer je jasno da je nakon briljantne policijske karijere Milić odlučio da kroz poslove sa kriminalcima proširi svoj uticaj, moć i finansijska sredstva, međutim, dokazi su neoborivi.

Prvo je N1 naveliko 15. marta prošle godine pisala kako je upravo Milić okrenuo leđa svojoj državi i policijskoj zakletvi i stao na stranu obojene revolucije. Za razliku od njega, NN1 je napadao komandanta Radoslava Repca, koji je, prema njima, ostao dosledan datoj reči da će braniti svoju zemlju kad joj bude teško.

Onaj koga NN1 napada i kome imputira da nije izdao svoju zemlju, sasvim sigurno je patriota i rodoljub. S druge strane, nimalo slučajno, u tim pokušajima da se pronađu pukotine u sistemu, nije izabran upravo Milić da bude lice koje je izdalo državu.