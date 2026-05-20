Aleksandra Nešović Baja živeo je još najmanje tri sata pošto je teško ranjen 12. maja u restoranu "27" na Senjaku, između 23 časa i ponoći.

Da mu je pružena pomoć odmah, odnosno da je transportovan do prve zdravstvene ustanove, postojale su velike šanse da preživi upucavanje. Ovako, dokazi upućuju na to da je preminuo oko 2.30, 13. maja. Do ovih podataka, kako nezvanično saznajemo, došlo se dosadašnjom analizom dokaza prikupljenih tokom istrage.

Da li bi Nešović ostao živ, iako je, prema radnoj verziji događaja, pogođen sa dva metka u predelu stomaka, teško je sada reći. Jedno je sigurno, osumnjičeni, koji su, prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, učestvovali u ovom krvavom događaju, nisu pozvali Hitnu pomoć, niti su pokušali da ranjenika prebace do najbliže zdravstvene ustanove.

- Ide neka priča po beogradskom podzemlju da su, navodno, teško ranjenog Nešovića odvezli do izvesnog veterinara, u kog su imali poverenje, ali da im je on sugerisao da čoveka odmah voze u bolnicu, jer su u pitanju minuti, a ne sati - navodi naš sagovornik. - Oni nisu smeli da ga voze do bilo kakave zdravstvene ustanove, privatne ordinacije ili lekara, jer su se bojali da će da ih prijave. U toj paničnoj vožnji, po svemu sudeći, Nešović je preminuo.

Navodno, u isto vreme dok je auto sa teškim ranjenikom tumarao po Beogradu i okolini u potrazi za nekim lekarom koji bi im pomogao, u restoranu su uklanjani krvavi tragovi, kao i predmeti, vlasništvo Nešovića - ključevi od auta, mobilni telefon...

Ispred restorana je ostao njegov blindirani "BMV" sa kojim je došao, kako će se ispostaviti, na kobni sastanak. Više javno tužilaštvo u svojim saopštenjima, pored ostalog, navodi da je Nešovića na ovaj susret pozvao, u to vreme, načelnik beogradske policije, pukovnik Veselin Milić i da mu je sugerisao da dođe bez obezbeđenja. Navodno, povod je bio pokušaj da izmiri njega i Sašu V. zvanog Boske, koji se sada tereti da je posle svađe pucao u njega i teško ga ranio.

Za Nešovićevim telom, ali i drugim dokazima i danas su tragali pripadnici MUP, ali i Vojske Srbije. Češljao se teren oko Jarkovačkog jezera, kod Inđije, ali i samo jezero.

Rešenjem o sprovođenju istrage Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Saši V., bivšem pripadniku MUP Srbije i njegovom najbližem čoveku iz obezbeđenja Mariu S. na teret se stavlja teško ubistvo na podmukao način, u saizvršilaštvu. Posle pucnjave, oni su se, kako se za sada nagađa, sa ranjenim Nešovićem uputili u nepoznatom pravcu. U ovom delu tužilačkog akta pominje se i Danka V., supruga uhapšenog Saše, koja je, kako se navodi, donela pištolj, kojim je zločin počinjen.

Uhapšeni Milić i članovi njegovog obezbeđenja, inače policijski službenici Boban M., Savo S. i Petko P., sumnjiče se za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle krivičnog dela. Vlasnik restorana Nenad L. se tereti za neprijavljivanje dela i učinioca, a konobar Vuk Š., pored ovoga, sumnjiči se i za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, kao i Dejan S. Ovaj poslednji, prema tvrdnjama VJT, vozio je osumnjičene Sašu V. i Maria S. po Sremu i Mačvi, kako bi uklonili tragove.

Osim Milića, svi su se na saslušanju branili ćutanjem, dok je bivši načelnik beogradske policije odgovarao na pitanja. Svima im je određen pritvor do 30 dana, osim Danki V., koja je dobila nanogvicu.

Vučević: Čvršći obračun

PREDSEDNIK SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da država mora ući u čvršći zakonski obračun sa pripadnicima policije koji obezbeđuju ili imaju veze sa pripadnicima kriminalnih grupa.

- Deluje da je logično da policajci u slobodno vreme ne obezbeđuju pripadnike kriminalnih grupa, da ne obezbeđuju noćne klubove. Kao država, moramo da idemo u jasnije sankcije. Ako vam je mala plata u policiji, nemojte da se bavite tim poslom. Ali, prvo morate da vratite ono što je država uložila u vas - rekao je Vučević.

Država, kako je istakao, investira u njih da bi čuvali javni red i mir i građane, ali postoje neodgovorni pojedinci.

Đuran više nije u MUP

Policijski službenik Nemanja Đuran, koji je saslušan pre dva dana i pušten, nije više pripadnik MUP Srbije. On je ispitivan u svojstvu građanina, a na okolnosti što se, prema nezvaničnim saznanjima, čuo sa Sašom V. i to posle krvavog događaja u restoranu "27". Inače, njih dvojica su u bliskim odnosima odranije.

