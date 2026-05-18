Redakcija portala „Alo!“ stupila je u kontakt sa sinom preminulog muškarca, za kojeg je prvobitno preneto da je otac ubijenog Aleksandra Nešovića Baje. Kako saznajemo, u pitanju je nenamerna greška i poklapanje imena, a preminuli čovek nema nikakve veze sa žrtvom zločina na Senjaku.

- Mi nismo u nikakvoj rodbinskoj vezi sa ubijenim Aleksandrom. Preminuo je moj otac, koji nije otac ubijenog. Preminuo je u četvrtak. Došlo je do zabune - rekao je sin za „Alo!“.

Podsetimo, Aleksandar Nešović Baja (45) ubijen je 12. maja u restoranu "27" na Senjaku, a njegovo telo ni nakon višenedeljne potrage nije pronađeno. Prema sumnjama iz istrage, do likvidacije je došlo posle žestoke svađe u lokalu, nakon koje je osumnjičeni Saša Vuković (48), zvani Boske, ispalio više hitaca u njegovom pravcu.

Istraga Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obuhvatila je više lica, uključujući i bivše pripadnike MUP, ugostiteljske radnike i bliske saradnike osumnjičenih, a do sada je uhapšeno ukupno deset osoba zbog sumnje da su učestvovali u izvršenju ili naknadnom prikrivanju zločina.

Policija i dalje intenzivno traga za telom ubijenog, a pojedine lokacije u Sremskom okrugu, uključujući područje Jarkovačkog jezera, detaljno su pretražene u okviru opsežne akcije.

