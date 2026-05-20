Prema najavama meteorologa Ivana Risitića, krajem maja i početkom juna Srbiju će pogoditi još jedna tura zahlađenja i nestabilnog vremena, dok će temperature pasti za nekoliko stepeni.

"Biće manje zahlađenje i promene vremena, kiše, pljuskova i grmljavine. A do tada biće relativno toplo i lepo vreme, s tim što je ponegde moguće pojava pljuskova, ali minimalne su šanse za grad", objašnjava Ristić za "Blic".

Kako dodaje uprkos tome što su normalne temperature za mesec maj od 20 do 25 stepeni Celzijusa, ipak ćemo narednih dana imati do 30 stepeni.

"Ovih dana imaćemo do 30 stepeni, topli vazduh trenutno je zapadnije od nas, to je ta toplotna kupola koja se formirala, a kako smo mi na granici strujanja vazduha, postepeno dolazi i kod nas", ističe Ristić.

Upravo takva predviđa objavio je čuveni meteorološki sajt "Severe Weather Europe", gde će se i tokom naredne sedmice, usled uticaja "toplotne kupole" koja se uveliko nadvila nad Evropom, topao vazduh postepeno širiti i ka Mediteranu, Italiji, centralnoj Evropi i Balkanu.

Temperature će uglavnom biti u rasponu od 25 do 30 stepeni, dok će se Srbija naći na samoj granici ove vrele vazdušne mase, što će usloviti porast temperatura, pre onog zahlađenja koje najavljuje Risitć.

Vojvodina i Beograd biće najtopliji regioni. Umereni talas će se ovde najviše osetiti. Na severu i zapadu Bačke, u Sremu, Mačvi, Podrinju, kao i u glavnom gradu, očekuju se maksimalne dnevne temperature od 25 do 27, a lokalno i do 28 stepeni.

Kada stiže prvi toplotni talas u Srbiju

Kada je reč o prvom toplotnom talasu ove godine, Ristić za "Blic" otkriva da ga meteorološki modeli predviđaju za treću dekadu juna, upravo u periodu kada počinje letnji raspust.

"Tada se očekuje duža stabilizacija vremena i prvi jači nalet i uticaj toplotne kupole, odnosno afričkog anticiklona koji donosi toplo vreme. Temperature biće između 30 i 35 stepeni", ističe Ristić.

Kako objašnjava, "toplotna kupola" je jedna od jačih struktura, dominantna, teško se narušava, donosi velika strujanja vazduha i zahvata veliki prostor, a kada zahvati jedan takav region teško ga napušta.

"Ipak, toplotna kupola biće isprekidana, te ćemo na desetak dana imati povremena osveženja. Kako idemo prema letu, dinamika je sledeća - u maju na svaka tri dana imaćemo oblačno vreme i kišu i kako vreme odmiče, taj period se sve više produžava tako da ćemo u junu imati više stabilnih dana. To je znak da nam konačno stiže leto", objašnjava Ristić za "Blic".

Šta je toplotna kupola

Toplotna kupola je meteorološki fenomen koji stoji iza mnogih ekstremnih i rekordnih toplotnih talasa, kako u Evropi, tako i u Severnoj Americi. Formira se kada se nad velikim područjem uspostavi snažan i dugotrajan sistem visokog pritiska.

U višim slojevima atmosfere stvara se takozvani visinski greben - oblast veoma toplog vazduha koja sprečava prodor svežijih i nestabilnijih vazdušnih masa. Vazduh se unutar tog sistema postepeno spušta ka površini, sabija i dodatno zagreva. Upravo zato temperature u prizemnom sloju postaju ekstremno visoke.

Toplotna kupola funkcioniše poput poklopca na šerpi: toplota ostaje zarobljena ispod, a svakim danom se akumulira sve više toplog vazduha. Kada je ovaj sistem stabilan i dugotrajan, može potrajati danima, pa i nedeljama.