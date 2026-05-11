U selu Lopardince kod Bujanovca muškarac star 74 godine pretukao je svoju suprugu i brutalno joj pretio.
Prema saznanjima, on je vidno pijan suprugu prvo gurnuo, nakon čega je pala.
Onda joj je prišao, pa pesnicama i šakom, udarao po glavi i telu, govoreći joj da će da je zakolje i "glavu nabije na kolac".
Prema osumnjičenom je određeno zadržavanje od 48 sati, izrečene su mu mere iz zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Sumnja se da je izvršio krivično delo - nasilje u porodici.
