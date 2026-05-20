Marija Šerifović odgovarala je na pitanja medija, a jedno od mnogobrojnih bilo je i da li planira drugo dete posle dolaska sina Marija u njen život.

- U ovom trenutku ne i za sada ne. Sada, ako se želje promene, što da ne? Ali, za sada ne. Kažu da su deca naši učitelji, neki veruju da je obrnuto, a ja verujem da je baš tako. Gotovo sam sigurna da će me Mario naučiti mnogim stvarima, da će to biti jedna dugotrajna borba između Strelca i Škorpije. Na kraju krajeva, nešto je do vaspitanja, nešto ide iz kuće, a nešto naprosto mora da se prepusti višim silama, a na nama kao roditeljima je samo da se prekrstimo i da gledamo - rekla je Marija.

Ona je ovom prilikom istakla i da je njena majka Verica Šerifović bolja kao baka nego kao mama.

Priznanje Marije Šerifović iznenađenje

Podsetimo, pop zvezda nedavno je smogla snage i vremena da se malo druži i sa pratiocima na Instagramu, pa im je odgovarala na razna pitanja. Najviše je, naravno, bilo onih o bebi i majčinstvu.

– On je toliko divan, stalno se smeje… Taman kad pomislim da mi nešto teško pada, da nešto ne mogu, Mario se samo raskezi i sve dobije smisao.

Pevačica Marija Šerifović odgovarala je na pitanja pratioca i tom prilikom se dotakla različitih tema, a najviše pitanja dobila je za sina Maria i majčinstvo.

- Svi oko mene govore on je mali, on je mali, ja kažem nije mali, on sve zna, sve razume. Mislim da sada nisam stroga majka, on je toliko aktivan da je to čudo Božije, a na meni je trenutno sada samo da ga sačuvam - odgovorila je pevačica na pitanje: Da li je storga mama?

Marija se ovom prilikom dotakla i kako je to biti samohrana majka.

- Obzirom na to da za drugo ne znam, ne vidim nikakvu težinu... U stvari, vidim i znam da svakoj samohranoj majci treba da se dodeli pehar, diploma, plata od 5.000 evra. Samohrane majke da postanu bogom dane osobe.

BONUS VIDEO:



