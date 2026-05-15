

Tokom jučerašnjeg dana u Čačku u ulici Miroljuba Marijevića u Čačku došlo je do teške nezgode kada su dečaci koji su bili na električnom trotinetu udarili u automobil. Oni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u bolnicu.

Dva maloletna lica primljena su sinocć na Urgentni prijemno odeljenje povredjena u saobracajnom udesu. Dečak starosti 11 godina ima prelomom butne kosti i primljen je u jedinicu intenzivne nege . Drugi povredjeni starosti 11 godina sa povredom glave primljen na odeljenje decije hirurgije, saopšteno je za RINU u bolnici.

Očevici tvrde da su dečaci se na električnom trotinetu kretali oko 40 km na čas i da su oni udarili u automobil.

Daljom istragom biće utvrđene tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove nezgode.

