Užasan incident dogodio se u selu Lukare kod Novog Pazara, gde je nakon sukoba u saobraćaju muškarac H. S. (61) zadobio povrede opasne po život.

Prema informacijama iz izvora bliskih istrazi, H. S. u prvi mah nije želeo da prijavi mladića Dž. N. (26), za kojeg se sumnja da ga je udario. Kako navode izvori, povređeni muškarac je policajcima tek nakon dolaska patrole priznao da ga je Dž. N. udario tokom verbalnog sukoba koji je iznenada prerastao u fizički obračun.

- Rekao je da se nije nadao da će ga mladić udariti i da se sve dogodilo iznenada. Nije hteo odmah da ga prijavi jer mu je bilo žao da zbog njega završi u zatvoru - navodi izvor upoznat sa slučajem.

Fotografija prikazuje dramatične trenutke nakon obračuna i teško povređenog muškarca neposredno nakon pada.

Prema dosadašnjim informacijama, nakon jednog udarca zatvorenom šakom H. S. je izgubio ravnotežu, pao na asfalt i zadobio teške povrede glave. Na lice mesta ubrzo su stigli policija i Hitna pomoć, nakon što su građani prijavili da muškarac nepomično leži pored puta.

Lekari Opšte bolnice u Novom Pazaru kod povređenog su konstatovali prelom čeone i slepoočne kosti, kao i obostrano krvarenje na mozgu. Iako je prvobitno bio zbrinut u Novom Pazaru, njegovo zdravstveno stanje se ubrzo naglo pogoršalo. Zbog ozbiljnosti povreda H. S. je hitno transportovan u Kliničko-bolnički centar u Kragujevcu, gde se lekari bore za njegov život.

Policija je u međuvremenu identifikovala i privela Dž. N, kojem je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično delo teška telesna povreda. Meštani Lukara i dalje su u šoku zbog događaja koji je, kako kažu, počeo kao obična prepirka u saobraćaju, a završio se borbom za život jednog čoveka.

Alo/Sandžak Danas

