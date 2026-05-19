Avganistan potresa humanitarna katastrofa nezapamćenih razmera, a porodice u očaju sve češće donose monstruozne odluke kako bi preživele — prodaju sopstvenu decu.

U provinciji Gor, jednoj od najsiromašnijih oblasti zemlje, roditelji priznaju da više nemaju izbora dok glad, dugovi i potpuni kolaps ekonomije gutaju njihove živote.

„Ako prodam jednu ćerku, ostali će jesti četiri godine“

Potresnu ispovest dao je Abdul Rašid Azimi, otac sedmogodišnjih bliznakinja Rokije i Rohile.

– Spreman sam da prodam svoje ćerke. Siromašan sam, u dugovima i bespomoćan. Deca mi dolaze i mole za hleb, a ja nemam šta da im dam – rekao je kroz suze.

Njegove reči lede krv u žilama.

– Ako prodam jednu ćerku, mogao bih da hranim ostatak dece najmanje četiri godine – rekao je očajni otac dok grli devojčicu.

Njegova supruga Kajhan kaže da porodica preživljava samo na hlebu i toploj vodi.

Deca odlaze gladna na spavanje

Na ulicama Čagčarana svakog jutra okupljaju se stotine muškaraca nadajući se da će pronaći makar jedan dnevni posao.

Među njima je i Džuma Kan koji je u poslednjih šest nedelja radio samo tri dana.

– Moja deca su tri noći zaredom otišla gladna na spavanje. Živim u strahu da će umreti od gladi – rekao je on.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, čak tri četvrtine stanovništva Avganistana danas ne može da zadovolji ni osnovne životne potrebe.

Prodali ćerku da bi je spasili

Još strašniju priču ispričao je Said Ahmad, koji je bio prinuđen da proda svoju petogodišnju ćerku kako bi platio njenu operaciju.

Devojčica je imala upalu slepog creva i cistu na jetri.

– Nisam imao novca za lečenje. Zato sam je prodao rođaku – rekao je on.

Dogovor je takav da će za nekoliko godina devojčica postati nevesta jednom od rođakovih sinova.

– Da sam imao novac, nikada ovo ne bih uradio – priznaje otac.

Glad ubija bebe

U bolnicama je stanje podjednako jezivo.

Na neonatalnom odeljenju bolnice u Čagčaranu kreveti su prepuni neuhranjene dece koja se bore za život.

Medicinska sestra Fatima Huseini kaže da nekada umre i po troje novorođenčadi dnevno.

– Na početku mi je bilo strašno da gledam kako deca umiru. Sada nam je to postalo skoro normalno – rekla je ona.

Jedna baka izgubila je tek rođenu unuku samo nekoliko sati nakon prijema u bolnicu.

Lekova nema dovoljno, a mnoge porodice odvode bolesnu decu kući jer nemaju novca za lečenje.

Humanitarna pomoć gotovo nestala

Situaciju dodatno pogoršava drastično smanjenje međunarodne pomoći.

Prema podacima UN, ovogodišnja pomoć Avganistanu čak je 70 odsto manja nego 2023. godine.

SAD su gotovo potpuno obustavile finansijsku pomoć, dok su i druge zapadne zemlje značajno smanjile podršku.

Istovremeno, talibanske restrikcije prema ženama dodatno su pogoršale ekonomsku katastrofu i izazvale odlazak donatora.