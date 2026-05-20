Policijski službenici Policijske uprave Centar uhapsili su 39-godišnjeg muškarca s Ilidže zbog sumnje da je na ulaznim vratima dva poslovna objekta u Ferhadiji posuo crvenu boju.

Reč je o incidentu koji je u javnosti doveo do brojnih reakcija i osuda s obzirom na to da je se radi o poslovnom prostoru u vlasništvu firme iz Srbije, na kojima je bila prosuta crvena farba i ispisan grafit sa četiri slova S.

Kako se navodi u biltenu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, S. Č., rođen 1987. godine u Sarajevu, nastanjen na Ilidži uhapšen je juče oko 17:30 sati zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, razdora ili netrpeljivosti

"Uhapšeni se tereti da je dana 15. maja 2026. godine u ulici Ferhadija, područje opština Centar i Stari Grad, počinio navedeno krivično delo na način da je posuo crvenu boju po ulaznim vratima dva poslovna objekta i ispisao 4S *četiri slova S)", navode iz MUP-a Kantona Sarajevo.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a 39-godišnjak je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo i nad njim se vrši kriminalistička obrada kojom će biti utvrđene daljnje potencijalne okolnosti ovog krivičnog dela.

Za krivično delo za koje se sumnjiči 39-godišnjak s Ilidže propisana je kazna od tri meseca do tri godine zatvora, prenosi sarajevski portal Klix.

