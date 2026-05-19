Dok su današnje muzičke zvezde godinama gradile svoje karijere nastupajući po kafanama, putujući u teškim uslovima i prolazeći kroz brojne izazove, njihova deca danas često žive život potpuno drugačiji od onog koji su njihovi roditelji imali u mladosti.

Luksuzni automobili, markirana garderoba, privatno školovanje, putovanja i život bez finansijskih briga postali su svakodnevica mnogih naslednika poznatih ličnosti, zahvaljujući uspehu svojih roditelja.

Dok su neki od njih nasledili talenat i aktivno grade sopstvene karijere, postoje i oni koje javnost često kritikuje da žive isključivo od porodičnog prezimena i novca.

Pažnju neretko privlače objavama na društvenim mrežama, luksuznim provodima i trošenjem sredstava koje su njihovi roditelji godinama zarađivali.

Čime se bave deca naših javnih ličnosti?

Ipak, među decom poznatih ima i onih koji su odabrali potpuno drugačiji put i ne žele da žive od slave svojih roditelja.

Mnogi su završili ozbiljne škole, pokrenuli privatne poslove, zaposlili se u kompanijama van javne scene ili izgradili sopstvene karijere bez oslanjanja na poznato prezime.

Među njima je i sin Dragana Kojića Kebe, Igor Kojić, koji je započeo unosan biznis.

Nekada se bavio fudbalom, ali je odlučio da sport zameni nekretninama, gde je, kako se navodi, veoma uspešan.

Ćerka Kaje Ostojić, Nikolina Ostojić, već godinama živi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je zaposlena u agenciji koja učestvuje u marketinškoj kampanji Donalda Trampa.

Sin Goce Božinovske, Mirko Šijan, zajedno sa Bojanom Rodić razvija porodični biznis sa pilićima, koji je pokrenula porodica Šijanove tazbine.

Osim toga, proširuju poslovanje, a Mirko se ranije javno pohvalio detaljima rada.

Veljko Ražnatović, osim sporta, posvetio se i poljoprivredi, gde vodi farmu svinja.

Kako je ranije izjavio, na tom poslu je aktivan od 2018. godine, a u planu mu je širenje kapaciteta na 10 do 12.000 grla.

U okviru imanja nalazi se i privatni mini hipodrom, kao i štale za konje koje je nedavno kupio. Na jednoj od štala istaknut je natpis "S verom u Boga".

Mira Škorić ima ćerku Milicu Jeremić, koja je završila medicinski fakultet i radi kao doktorka, bez želje da bude deo estrade.

Pevačica je više puta isticala da je ponosna na njen izbor i samostalan put, daleko od javne scene.

Ćerka Saše Popović i Suzane Jovanović, Aleksandra Popović, takođe se nije okrenula estradi, već je pokrenula sopstveni biznis.

Danas vodi kozmetički salon u kojem se bavi manikirom, a posao, prema navodima, uspešno razvija i vodi daleko od reflektora.