U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su G. D. (50) iz Užica, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

Kako se sumnja, on je u svojstvu rukovodioca Sektora za ekonomsko-finansijske poslove i blagajnika u privrednom društvu „Belom“ doo Uzići, od januara 2025. do 26.12.2025. godine, iz blagajničke kase kojoj je jedino on imao pristup, prisvojio novac koji mu je poveren na radu u iznosu od 24.569.596 dinara, na koji način je sebi pribavio korist, a u istom iznosu oštetio navedeno privredno društvo.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Republike Srbije.