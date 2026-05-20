Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Tihomira Krstića (44) zbog sumnje da je u decembru prošle godine zverski napao, izbo i opljačkao S. Ć. (67) u hodniku zgrade, nanevši joj povrede opasne po život!

Više javno tužilaštvo u Beogradu predalo je Višem sudu na potvrđivanje optužnicu protiv Tihomira Krstića (44). On se tereti za teško krivično delo Teško ubistvo u pokušaju, nakon što je 27. decembra prošle godine u hodniku zgrade na Novom Beogradu, iz čiste koristi, pokušao da ubije nesrećnu ženu.

Tužilaštvo je povuklo rigorozan potez i traži da se Krstiću produži pritvor. Kako se navodi, postoji opasnost od bekstva, rizik da bi mogao da ponovi delo u kratkom roku, ali i zbog činjenice da mu preti kazna zatvora preko 10 godina. Brutalnost ovog napada izazvala je ogromno uznemirenje javnosti, što bi moglo da ugrozi nesmetano vođenje postupka.

Jeziv napad odigrao se u sred bela dana. Krstić je, prema optužnici, pratio S. Ć. i prišao joj sa leđa na stepenicama koje vode ka gornjim spratovima zgrade.

Bez milosti joj je zadao čak četiri uboda nožem, a onda je divljački povukao torbu sa njenog ramena. Nesrećna žena je od siline udarca i trzaja pala i skotrljala se niz stepenice. Zadobila je teške telesne povrede opasne po život - četiri ubodne rane, nekoliko preloma i brojne podlive.

Sve to se, da užas bude veći, dogodilo naočigled njenog maloletnog unuka!

Nakon krvavog pira, napadač je pobegao sa lica mesta, a policija ga je nakon intenzivne potrage locirala i uhapsila posle 24 sata u iznajmljenom stanu u Rakovici.

Kako saznajemo, Krstić je priznao napad, ali je pred tužiocem pokušao da se opravda stanjem u kom se nalazio.

"Video sam ženu na ulazu, dete nisam ni primetio. Nisam joj video lice, niti koliko ima godina. Bio sam pod dejstvom heroina, alkohola i lekova i fokus mi je bila torba, hteo sam da je opljačkam", izjavio je Krstić, koji će biti poslat na psihijatrijsko veštačenje.

A plen zbog kojeg je umalo ugasio jedan život? Svega 2.000 dinara i mobilni telefon!

Pretučena i izbodena žena, koja se i dalje oporavlja od stravičnih povreda i hoda uz pomoć štapa, dala je potresan iskaz u tužilaštvu. Istakla je da lice napadača nije ni videla jer se sve odigralo brzinom munje.

"Da je tražio da mu dam torbu, ja bih mu je dala. Sve se odigralo veoma brzo", ispričala je S. Ć. koja se pridružila krivičnom gonjenju krvnika koji ju je unakazio.

