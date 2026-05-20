"Mora da se skloni autokratska lična vlast Aleksandra Vučića, onda možemo da idemo u tu vrstu rasprave o svim pitanjima i da ispoljavamo sve naše međusobne razlike koje jesu važne i koje čine srž jednog demokratskog društva", rekao je Popović.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je ocenila da je Popović rekao jako važnu rečenicu.

"On je rekao ovako, i da naši građani razumeju, u stvari, čitav taj blokaderski pokret i da razumeju u čemu će se sastojati predstojeći izbori u Srbiji. On je rekao: 'Bilo kakve ideološke razlike nisu važne. Mi smo protiv Aleksandra Vučića.' Dakle, čovek je rekao: 'Nije važno da li ste vi za Evropsku uniju ili ste vi za Rusiju, Kinu, BRICS, kako god. Nije važno da li ste vi za nezavisno Kosovo ili ste za teritorijalni integritet Republike Srbije. Nije važno da li ste vi da je u Srebrenici počinjen genocid i da smo mi genocidni narod ili niste za to. Ništa od toga nije važno. Mi nemamo politiku, mi nemamo plan, mi nemamo program, mi nemamo viziju, mi nemamo vrednosti. Mi smo protiv Aleksandra Vučića. Ljudi to treba da znaju. Tu nema plana i programa. To će biti borba protiv Aleksandra Vučića bez ikakvog plana, bez ikakvih vrednosti."