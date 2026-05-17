Beživotno telo muškarca pronađeno je danas u popodnevnim satima na Novom Beogradu, saznaje Telegraf.

Prema prvim informacijama, muškarca Đ. S. (48) pronašao je njegov brat, nakon što je pokušavao da ga dobije telefonom, ali mu se on nije javljao. Zabrinut zbog toga što nema nikakav kontakt sa njim, brat je otišao do kuće, gde je zatekao jeziv prizor –telo muškarca bez znakova života.

Odmah nakon toga obavestio je policiju, koja je izašla na lice mesta i pokrenula istragu.

Za sada okolnosti smrti nisu poznate, a više detalja biće utvrđeno nakon istrage.



