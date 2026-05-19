Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Tihomira K. (44) zbog postojanja opravdane sumnje da je 27. decembra 2025. godine u hodniku jedne zgrade na Novom Beogradu pokušao da liši života oštećenu S.Ć. pri izvršenju krivičnog dela razbojništva.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Tihomiru K. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.



-Postoji opravdana sumnja da je Tihomir K. 27. decembra oko 13.10 časova u hodniku zgrade na Novom Beogradu oštećenoj prišao sa leđa na stepenicama koje vode od prizemlja ka spratu iznad i zadao joj više uboda nožem.Tom prilikom je upotrebom sile od nje oduzeo torbu u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist i to tako što je povukao navedenu torbu koja se nalazila na ramenu oštećene, nakon čega je ona pala niz stepenice. S.Ć. je zadobila je teške telesne povrede opasne po život. Okrivljeni se nakon toga udaljio sa lica mesta, ali je ubrzo uhapšen - saopštilo je tužilaštvo.

