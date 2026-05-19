Ruska vojska od 19. do 21. maja održava vežbe za pripremu i upotrebu nuklearnih snaga u uslovima pretnje agresijom, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

U manevrima učestvuju Raketne snage strateške namene, Severna i Tihookeanska flota, Komanda dalekometne avijacije, kao i deo snaga Lenjingradskog i Centralnog vojnog okruga.

Moskva podiže nivo nuklearne pripravnosti

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, u vežbama će učestvovati više od 64.000 vojnika i preko 7.800 jedinica vojne tehnike.

To znači da se ne radi o uskoj komandno-štabnoj proveri, već o velikoj vojnoj aktivnosti koja zahvata više rodova ruske vojske — od strateških raketnih jedinica, preko mornarice, do avijacije dugog dometa.

Posebna pažnja biće posvećena zajedničkoj pripremi i mogućoj upotrebi nuklearnog oružja koje je raspoređeno na teritoriji Belorusije.

Ta stavka je najosetljiviji deo cele najave, jer Moskva time direktno pokazuje da nuklearni faktor na zapadnom pravcu više nije samo politička poruka, već deo operativnih vojnih scenarija.

Belorusija u centru vojnog signala

Rusija je ranije rasporedila taktičko nuklearno oružje u Belorusiji, predstavljajući taj potez kao odgovor na širenje NATO infrastrukture i sve veće vojno prisustvo Alijanse u istočnoj Evropi.

Sada će, prema najavi Ministarstva odbrane, upravo to oružje biti obuhvaćeno vežbama. U praksi, to znači proveru koordinacije između ruskih komandi, jedinica na terenu i sistema koji bi u kriznoj situaciji morali da deluju bez zastoja.

Vežbe dolaze u trenutku kada su odnosi Rusije i Zapada na najnižem nivou poslednjih decenija, a rat u Ukrajini i dalje određuje bezbednosnu sliku cele Evrope.

Moskva ovom porukom šalje signal da je spremna da u vojno planiranje uključi sve raspoložive kapacitete, uključujući i nuklearne snage. Za NATO i evropske prestonice to je upozorenje da Rusija svaku ozbiljniju pretnju na svojim granicama posmatra kroz mnogo širi, strateški okvir.

Vežbe će trajati tri dana, a njihov glavni cilj, kako navodi rusko Ministarstvo odbrane, jeste provera pripreme i zajedničke upotrebe nuklearnih snaga u slučaju pretnje agresijom.