"Samoubilačka paranoja“, kratko je kometarisano iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova za Sputnjik.

Podestimo, Šef diplomatije Litvanije Kestutis Budris pozvao je ranije NATO da bude spreman za napad na rusku eksklavu Kalinjingrad.

"Moramo da pokažemo Rusima da možemo da prodremo u malu tvrđavu koju su izgradili u Kalinjingradu. NATO ima neophodna sredstva za uništavanje ruskih baza u eksklavi", rekao je Budris u intervjuu za švajcarske medije.

Predsednik Rusija Vladimir Putin više puta je upozoravao da bi eventualna blokada Kalinjingradske oblasti dovela do "neviđene eskalacije", kao i da će sve pretnje regionu biti uništene.

Iz Saveta Federacije Rusije ranije su poručili da Moskva nikome neće dozvoliti ugrožavanje Kalinjingrada ili Baltičkog mora, kao i da će na svaku provokaciju biti momentalno odgovoreno.

Kalinjingrad je najveći grad i administrativni centar Kalinjingradske oblasti, ruske eksklave između Poljske i Litvanije, koja ima pristup Baltičkom moru.

Dmitrijev pozvao EU da bude konstruktivna u podršci miru

Dok iz Litvanije čujemo pozive NATO-u da bude spreman za napad, Dmitrijev je ranije pozvao EU da bude konstruktivna u podršci miru u Ukrajini u "horu ratnih huškača".

Specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev pozvao je EU da bude konstruktivna u podršci miru u Ukrajini.

Dmitrijev je to napisao na platformi Iks komentarišući izjavu bivše nemačke kancelarke Angele Merkel da EU ne koristi svoj diplomatski potencijal u vezi sa postizanjem mira u Ukrajini.

"EU mora da bude konstruktivna u podršci miru u horu ratnih huškača", naveo je Dmitrijev.

