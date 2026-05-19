Stiže novac na račune jedne grupe građana: Evo kada kreće isplata i od čega zavisi iznos koji će dobiti

U sredu, 20. maja 2026. godine, u Hrvatskoj počinje isplata dečjeg dodatka za april 2026. godine

 
Autor:  Milica Krstić
19.05.2026.06:40
Novi uslovi za peziju u 2027.! Stroži uslovi za žene - evo koliko staža će vam biti neophodno i koja je starosna granica
 Novi uslovi za peziju u 2027.! Stroži uslovi za žene - evo koliko staža će vam biti neophodno i koja je starosna granica
Hapšenje u Surčinu! Nulta tolerancija prema dilerima
 Hapšenje u Surčinu! Nulta tolerancija prema dilerima
Dečji dodatak dobiće 114.928 korisnika za ukupno 239.937 dece, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Dečji dodatak je, prema Zakonu, novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom radi podrške u izdržavanju i vaspitanju dece.

Pravo na dečji dodatak stiče se i ostvaruje u zavisnosti od visine ukupnog prihoda članova domaćinstva korisnika i ispunjenja drugih uslova utvrđenih Zakonom.

Za ostvarivanje prava na dečji dodatak vanbračna zajednica izjednačava se sa bračnom zajednicom. 

Dečji dodatak ne može biti predmet izvršenja ili obezbeđenja, osim prema sudskoj odluci radi izdržavanja u korist dece za koju se ostvaruje pravo na dodatak i radi namirenja potraživanja po osnovu nepravilne isplate dečjeg dodatka.

Dečji dodatak je lično pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu, a izuzetno može biti isplaćivan drugoj osobi. Ako oba supružnika mogu ostvariti pravo na dečji dodatak, dužni su da se dogovore ko će to pravo koristiti, a ako roditelji ne postignu dogovor, pravo ostvaruje roditelj kod kojeg dete ima prijavljeno prebivalište.

Pravo na dečji dodatak može se ostvariti samo po jednom osnovu.

Određivanje iznosa dečjeg dodatka

Iznos dečjeg dodatka određuje se u zavisnosti od visine ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini po članu domaćinstva mesečno na sledeći način:

- ako ukupni prihod po članu domaćinstva mesečno ne prelazi 20% budžetske osnovice, korisniku pripada dečji dodatak u visini od 14% budžetske osnovice po detetu (61,80 evra)

- ako je ukupni prihod po članu domaćinstva mesečno iznad 20% do 40% budžetske osnovice, korisniku pripada dodatak u visini od 12,5% budžetske osnovice po detetu (55,18 evra)

- ako je ukupni prihod po članu domaćinstva mesečno iznad 40% do 60% budžetske osnovice, korisniku pripada dodatak u visini od 11% budžetske osnovice po detetu (48,56 evra)

- ako je ukupni prihod po članu domaćinstva mesečno iznad 60% do 100% budžetske osnovice, korisniku pripada dodatak u visini od 9% budžetske osnovice po detetu (39,73 evra)

- ako je ukupni prihod po članu domaćinstva mesečno iznad 100% do 140% budžetske osnovice, korisniku pripada dodatak u visini od 7% budžetske osnovice po detetu (30,90 evra).

Koliko je povećanje?

Iznosi dodatka određeni prema prihodovnim grupama povećavaju se za 25% za dete bez oba roditelja, odnosno za 15% za dete bez jednog roditelja ili ako su oba ili jedan roditelj:

- nepoznati
- nepoznatog prebivališta
- potpuno nesposobni za samostalan život i rad ili
- im je oduzeta poslovna sposobnost ili roditeljsko pravo.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,75
USD USD 100,7 101,0 101,3
CAD CAD 73,22 73,44 73,66
AUD AUD 71,81 72,03 72,24
GBP GBP 134,12 134,52 134,92
CHF CHF 127,94 128,33 128,71

