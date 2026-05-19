Velika tragedija potresla je bh. zajednicu u Sloveniji nakon vesti o smrti Sadmira Zukića, vozača jedne kompanije, koji je tragično nastradao tokom obavljanja posla.

Prema informacijama koje su objavile njegove kolege, nesreća se dogodila juče prilikom parkiranja kamiona, kada je Sadmira, nažalost, udario drugi kolega uz njegovo vozilo, piše Crna-Hronika.

Vest o njegovoj smrti pogodila je porodicu, prijatelje i radne kolege koji se od njega opraštaju emotivnim porukama, ističući da je bio vedar, pošten i uvek spreman da pomogne drugima.

– Sa velikom tugom primili smo vest da nas je napustio kolega Sadmir Zukić, vozač. Otac četvoro dece, vedar i pošten čovek, kojeg će kolege i prijatelji pamtiti po dobroti, osmehu i ljudskosti – naveli su njegovi prijatelji i kolege.

Porodici, prijateljima i svim njegovim najmilijima upućeno je iskreno saučešće.

Neka mu je večni rahmet i laka zemlja.

