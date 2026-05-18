"Među njima zapravo nema trzavica jer i jedni i drugi misle isto o Blajburgu, a najveća trauma im je, kaže Franjo Tuđman, partizan, komunista, oficir.

"U Domovinskom pokretu nemaju šta da ponude hrvatskom biračkom telu, a kad vide da nemaju rejting onda se prebace na ustaše ili na devedesete. U tom smislu je žalosno što na vlasti imamo stranku koja nema šta da ponudi hrvatskom društvu, osim povratka u prošlost i manipulisanja prošlošću", rekao je Klasić i dodao:

"Međutim tu su isti kao HDZ: u današnjoj koaliciji imamo vrlo proustaški orijentisane ljude koji u ustašama ne vide problem nego žrtvu i nazivaju ih hrvatskom vojskom".

Klasić je to rekao komentarišući negodovanje lidera Domovinskog pokreta Ivana Penave na to što izaslanik Vlade nije prisustvovao komemoraciji povodom događaja na Blajburgu na zagrebačkom groblju Mirogoj u subotu. Penava je zbog toga direktno prozvao premijera Andreja Plenkovića i predsednika Sabora Gordana Jandrokovića.

Ipak, Klasić ne smatra da su u vladi Andreja Plenkovića svi protivustaški orijentisani, ali smatra da je "najveći deo vlade predvođen HDZ-om, tip vlade koji je najpogodniji da jednoga dana ustaše, fašisti i nacisti dođu na vlast".

"To je tip vlade koja relativizuje govor mržnje, zločine, agresiju uslovljenu rasnim, nacionalnim i verskim motivima, koja okreće glavu i 'ne bi se štela mešati'. Istorija nas uči da svi takvi koji misle da imaju pod kontrolom ridikulozne ekstremne desničare, kakvi su bili Hitler i Pavelić, budu pojedeni upravo od takvih i svojim nedelovanjem dovedu društvo u situaciju kakva je bila u Nemačkoj 30-ih ili u Hrvatskoj 40-ih godina prošlog veka", naglašava Klasić gostujući na zagrebačkoj N1.

Komentarišući vladajuće koji smatraju da Zagreb nije oslobođen 1945. i da, u tom kontekstu, gledaju na osnivača njihove stranke i države Franje Tuđmana, Klasić je istakao da je to jedna od njihovih najvećih trauma.

"To je jedna od najvećih trauma HDZ-a: da znate da vas je osnovao čovek koji je dobrovoljno bio komunista, partizan, oficir JNA i 20 godina dobrovoljno nosio crvenu petokraku na čelu. Čovek koji je napredovao u karijeri u trenucima Blajburga, suđenja Stepincu ili Golog otoka, koji nije izašao iz Partije nego je iz nje izbačen. To je ogromna trauma za HDZ, a nije jedini partizan, oficir, komunista koji je osnovao HDZ i to oni ne mogu nikako rešiti. Sve to pokazuje da je HDZ radikalno desna stranka, a jedno krilo, uz odobravanje ili ćutanje drugih, misli i govori da su ustaše bili patriote", upozorava Klasić.

Ponovio je da je najveći deo Hrvata je pristupio partizanima, a ne ustašama jer su, kako je naveo, "ustaše bili koljači i zločinci, saveznici Hitlera, Musolinija i Draže Mihajlovića".

Klasić se pita zašto na spisku državnih praznika Hrvatska ima obeležavanje "žrtava palim za slobodu i državnu nezavisnost", zašto "ne slavimo Dan pobede nad fašizmom, zašto se svi guraju na komemoraciju na Blajburgu, a šalju izaslanike na proslavu Dana antifašističke borbe".

Žali što nikoga ne zanima obnova spomenika žrtvama fašizma, a upozorava da za posmrtne ostatke s Blajburga, koji, kako kaže, stižu u "sanduzima s hrvatskom zastavom, a zapravo ne znamo kome su pripadali - ustašama ili narodu koji je nevin stradao".

"Pokolj na Križnom putu (Blajburg) je najveća mrlja za antifašistički pokret, mogu shvatiti motive, ali ne mogu to opravdati. Nijedan istoričar ne negira zločin na Blajburgu, Goli otok, ali imamo negiranje Jasenovca, zločina na Baniji i Kordunu, ali i hrvatskih zločina 90-ih",istakao je Klasić.

Upozorio je na opasnost relativizovanja i izjednačavanja, kakvom se služi premijer Plenković i slični.

"Ne znam koliko desni političari dobijaju pretnji smrću od levičara, ali znam koliko ih samo ja dobijam, kao i neki kolumnisti i novinari – svake sedmice po pretnja jedna. Nažalost, niko od njih na vlasti ne osuđuje jasno ustaški režim, nećemo čuti od Penave da su ustaše Hitlerovi pijuni i zločinci, koji su izvršavali genocid nad Jevrejima, Srbima, Romima, Hrvatima,... ili da su bili na pogrešnoj strani istorije", zaključio je Klasić.