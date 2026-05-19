Sinoć oko 22 sata obaveštena je PU Ilidža da je u ulici Ćamila Marića, opština Ilidža, od strane više NN osoba izvršeno krivično delo „Nasilničko ponašanje“ nad osobom rođenom 2007. godine iz Sarajeva, kazala je za „Avaz“ portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

Devetnaestogodišnjak iz Sarajeva povređen je sinoć na području Ilidže kada su ga napale za sada nepoznate osobe, saznaje „Avaz“.

Prema nezvaničnim informacijama „Avaza“, dvanaest osoba je palicama udaralo mladića.

– Sinoć oko 22 sata obaveštena je PU Ilidža da je u ulici Ćamila Marića, opština Ilidža, od strane više NN osoba izvršeno krivično delo „Nasilničko ponašanje“ nad osobom rođenom 2007. godine iz Sarajeva – kazala je za „Avaz“ portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

Izlaskom na lice mesta, policija je potvrdila navode prijave, a povređenom devetnaestogodišnjaku lekarska pomoć je ukazana na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, dodala je.

– Obavešten je tužilac, uviđaj su obavili pripadnici policije i rade na rasvetljavanju ovog krivičnog dela – istakla je Novalić.



BONUS VIDEO: