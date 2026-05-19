Veljko Belivuk i Marko Miljković kojima se pred sudom u Beogradu sudi za sedam ubistava, a pred Višim sudom u Podgorici za likvidacije Damira Hodžića i Adisa Spahića, zatražili su da im se omogući da suđenja u Crnoj Gori pate uživo, putem video-linka.

Podsetimo, Veljko Belivuk i Marko Miljković su u pritvoru u zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu od 4. februara 2021.

Njihovi advokati, prema pisanju crnogorskog Dana, danas su ovaj zahtev da dvojica optuženih učestvuju u predmetu saopštili sudskom veću.

- Optuženi Marko Miljković se neposredno obratio sudu da učestvuje u ovom postupku. Nisu više ispunjene pretpostavke da mu se sudi u odsustvu. Na ročištu za kontrolu ove optužnice bio je uključen putem video linka. On je dostupan nadležnim organima Crne Gore - kazao je advokat Nikola Laković koji zastupa Marka Miljkovića.

Advokatica Bojana Leković, koja zastupa Veljka Belivuka, obratila se sudu sa istim zahtevom.

Ona je navela da je ostvarila kontakt sa Belivukom odlaskom u posetu u zatvoru.

Ona je navela da se postavlja pitanje da li se po ovom zahtjevu pristupa selektivno jer se u nekim slučajevima video link odobrava.

Sudija Nikola Boričić je kazao da se odbijan ovaj predlog jer to nije u nadležnosti veća i branioce uputio da se obrate Krivičnom veću Višeg suda u Podgorici.

Prema navodima optužnice, kao organizator kriminalne grupe koja je 2020. ubila Hodžića i Spahića označen je odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer. Tužilaštvo sumnja da je on Radoju Živkoviću, Milanu Vujotiću, Draganu Kneževiću, Marku Miljkoviću i Veljku Belivuku naredio da se pronađu i u pogodnoj prilici otmu, a zatim na podmukao način, iz bezobzirne osvete, niskih pobuda - netrpeljivosti i mržnje i radi uspostavljanja prevlasti, ubiju Mila Radulovića, zvanog Kapetan i Damira Hodžića.

Kako se navodi u optužnici, Hodžić je namamlje 14. oktobra 2020. godine do mesta Stanjevića rupa pored Spuža, gde ga je dovezao zet Adis Spahić koji je tog dana ubijen.

Tužilaštvo tvrdi da je Dragan Knežević "preko grupnog četa na Skaju ostalim pripadnicima ove grupe poslao fotografije Radulovića i Hodžića kako bi ih upoznao sa fizičkim izgledom meta."

- Po nalogu Zvicera, Ratko Živković je koristeći kumovske veze sa Radulovićem, namamljuje ga 14. oktobra 2020. godine na navodni sastanak u svoju kuću u Spužu. Istog dana na,,sastanak" dolazi i Hodžić. U međuvremenu Belivuka, Miljkovića, Jankovića i još jednu tročlanu grupu Mersudin Čolaković je terenskim vozilom, mimo graničnih prelaza, preveo iz Tutina u Rožaje, tačnije mesto Bać - navodi su tužilaštva.

- Odmah po ulasku u kuću, nakon što su Ratko Živković i Nebojša Janković seli sa Radulovićem, Hodžićem i Spahićem, u dnevni boravak ušli su Belivuk, Miljković, Paunović i Kilibarda. Belivuk i Miljković i nasrnuli su na Hodžića. Kada se Hodžić mašio za pištolj dok ga je Belivuk držao rukama na podu, Marko Kilibarda je u njega ispalio više metaka od kojih je preminuo na licu mesta. Paunović, Miljković, Belivuk i Janković su nakon toga nasrnuli na Spahića i Radulovića. Paunović je Spahića više puta nogama udario u glavu, a Radulovića „heklerom" po desnoj strani lica nakon čega su im ruke i noge vezali lepljivom trakom - navodi su iz istrage.

Tužilaštvo zaključuje da je predmetnog dana, iz vatrenog oružja neutvrđene marke i kalibra, ubijen Adis Spahić dok su Belivuk i Miljković Radulovića džipom "audi Q7" koji im je u blizini kuće ostavio Aleksandar Ljumović, Radulovića oko 15.30 časova iz Spuža odvezli u kuću sa apartmanima u mestu Sutvara - Opština Kotor, koju su ustupili Nikša i Davor Perović.

Radulović je ubijen kasnije.

Optuženi Veljko Belivuk, kao i Marko Miljković, koji su tokom pripremnog ročišta uključeni putem video linka koji je uspostavljen sa sudom u Beogradu, tada su izjavili da je "skaj fotošopiran i montiran".

- Ostajem pri ranijim iskazima koje sam dao pred Specijalnim državnim tužilaštvom Crne Gore. Oduševljen sam optužnicom. Slažem se sa advokatima, Skaj komunikacija je podmetnuta, fotošopirana i montirana. Tužilaštvu Crne Gore i Srbije su puna usta Francuske. Ovim prisluškivanjem su prekršeni svi zakoni. Nema telefona, nema leša, nema DNK. Nema ništa u ovoj optužnici. Ništa nisam počinio niti sam član kriminalne organizacije - branio se tada Belivuk navodeći da je "oduševljen optužnicom".

Nakon njegovog obraćanja Veću podgoričkog Višeg suda, optuženi Slobodan Kašćelan je poviknuo sa optuženičke klupe: "Živeo Belivuk!".

Belivuk je naveo tada da je ostao nedorečen na prethodnom ročištu gde je sudija pomenuo da je posalo pismo o "moru i mesecu".

- Da ne bude da sam lud. Vi ste sarkastično prokomentarisali a znate o čemu se radi. Ja sam dobio papir da potpišem da li pristajem da mi se sudi u odsutvu i navodi se da sam u bekstvu. Vršen je pritisak da potpišem. Nekome je odgovaralo da mi se sudi bez prisustva. Evo vidite nisam u bekstvu - poručio je on.

Optuženi Miljković je, takođe putem video linka, pred podgoričkim Višim sudom kazao da je saglasan sa svime što je rekao Belivuk i sa stavom advokata i sa onim što je naveo Kašćelan.

- U potpunosti osporavam optužnicu, nerazumljiva je i nepotpuna. Ja sam detaljno čitao optužnicu i ne vidim kako su Kašćelan, Zvicer i Božović organizovali kriminalnu grupu. Nikakav dokaz ne mogu na nađem, ja bez dokaza ništa ne verujem. U ovom postupku SDT pokušava da predstavi operativna saznanja prikupljena putem međunarodne pravne pomoći. Smatra se da je Skaj koriste kriminalci jer je skup, Skaj koriste i advokati, tužioci, novinari, sudije, ljubavnici - naveo je između ostalog Miljković.

Miljković je dodao da su mnoga lica prisluškivana bez naredbe Crne Gore ili Srbije, što je protiv zakona.

- Mene Veljko nije ni obavijestio da ima u planu da stvara kriminalnu organizaciju, mi smo najbolji drugovi. Nema ni jedan dokaz da smo se mi videli sa Miletom a kamoli da smo ga držali deset dana. SDT u Crnoj Gori tvrdi da smo tada bili u tu, a organi Srbije da smo tamo bili u tom periodu. To je naučna fantatskika, kako u isto vrijeme na dva mesta - naveo je Miljković iznoseći odbranu.

On je naglasio da nema obdukcijskog nalaza da je Mile Radulović mrtav, prenosi Kurir.rs

- Ako je zaista mrtav a smrt nenasilna, biti mrtav nije krivično delo - rekao je Miljković tvrdeći da je Mile Kapetan živ.

- Tvrdim da je Mile Radulović živ i zdrava i da sa tužilaštvom obmanjuje sud - naveo je i dodao:

- Sudija neka tužilaštvo pošalje zamolnicu da vam pošaljemo tri fotografije, na njima Belivuku, Janković i ja i odsečena nam glava. Pa isti taj veštak nek utvrdi da li smo mrtvi. Ako smo mrtvi ne možete da nam sudite - poručio je okrivljeni za likvidacije.

