Neki komadi odeće jednostavno su nam omiljeni i nosimo ih mnogo češće od ostalih. Upravo zato na njima se najbrže pojavljuju bele ili žute mrlje u predelu ispod pazuha, koje nastaju od dezodoransa i znoja. Mnogi misle da takve fleke više ne mogu da se uklone, ali stručnjaci tvrde da postoje jednostavni načini da odeći vratite prvobitan izgled.

Sveže mrlje od dezodoransa uglavnom su najlakše za uklanjanje. Dovoljno je da uzmete čist komad tkanine, najlonke ili čak drugi deo iste majice i lagano protrljate tragove. U većini slučajeva bele fleke nestanu za nekoliko sekundi bez vode i bez dodatnih sredstava.

Međutim, problem nastaje kada se mrlje dugo zadržavaju na tkanini. Tada dolazi do reakcije između znoja, aluminijuma iz antiperspiranta i vlakana odeće, pa nastaju uporne žute fleke koje običnim pranjem često ne mogu da se uklone.

Stručnjaci savetuju da se takve mrlje prvo isperu toplom vodom, a zatim da se direktno na zaprljani deo nanese deterdžent za veš. Potrebno je nežno utrljati sredstvo u tkaninu i ostaviti da deluje oko 20 minuta pre regularnog pranja.

Kao prirodna alternativa često se koristi alkoholno belo sirće. Odeću je dovoljno potopiti u sirće na najmanje pola sata, a kod tvrdokornih fleka i preko noći. Nakon toga komad treba normalno oprati u mašini.

Ipak, stručnjaci upozoravaju na jednu čestu grešku — odeću nikako ne treba stavljati u sušilicu dok ne proverite da li je mrlja potpuno nestala. Toplota može trajno da “zaključa” fleku u vlaknima i tada je njeno uklanjanje mnogo teže.

Ako želite da sprečite nastanak novih mrlja, preporuka je da sačekate nekoliko trenutaka da se dezodorans osuši pre oblačenja. Mnogi savetuju i prelazak na dezodoranse bez aluminijuma, jer upravo ovaj sastojak najčešće ostavlja bele i žute tragove na garderobi.

Kod veoma starih i tvrdokornih mrlja najbolje rešenje može biti profesionalna hemijska čistionica, jer stručnjaci koriste jača sredstva i posebne metode čišćenja koje ne oštećuju tkaninu.