Mladić R. S. (24) primljen je protekle noći u Urgentni centar u Beogradu s ubodnim ranama nanetim nožem.

Prema nezvaničnim informacijama, incident se dogodio u blizini jednog poznatog splava na Kalemegdanu.

"Čekao sam devojku dok je trajala tuča"

Povređeni mladić naveo je policijskim službenicima da nije učestvovao u sukobu, već da se na mestu obračuna našao sasvim slučajno.

"Stajao sam sa strane i čekao devojku. U tom trenutku je izbila masovna tuča grupe mladića, a ja sam izvukao deblji kraj i zadobio ubode", navodno je izjavio R. S.

Lekari su konstatovali dve ubodne rane u predelu nogu.

Istraga je u toku.

O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

