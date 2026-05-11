Mladić R. S. (24) primljen je protekle noći u Urgentni centar u Beogradu s ubodnim ranama nanetim nožem.
Prema nezvaničnim informacijama, incident se dogodio u blizini jednog poznatog splava na Kalemegdanu.
"Čekao sam devojku dok je trajala tuča"
Povređeni mladić naveo je policijskim službenicima da nije učestvovao u sukobu, već da se na mestu obračuna našao sasvim slučajno.
"Stajao sam sa strane i čekao devojku. U tom trenutku je izbila masovna tuča grupe mladića, a ja sam izvukao deblji kraj i zadobio ubode", navodno je izjavio R. S.
Lekari su konstatovali dve ubodne rane u predelu nogu.
Istraga je u toku.
O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.
