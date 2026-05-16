Dvadesetosmogodišnja Džordži Bol prisustvovala je venčanju svoje najbolje prijateljice u Novom Južnom Velsu, a ono što je trebalo da bude zabavan plesni ulazak u salu završilo se scenom koju internet sada masovno komentariše.

Sve je krenulo tokom plesne koreografije

Džordži i njen brat, koji je bio dever na venčanju, odlučili su da izvedu popularni plesni pokret poznat kao „crv“.

Međutim, u trenutku kada se sagla da izvede pokret, zadnji šav na njenoj dugoj haljini potpuno je pukao.

Kamere su snimile ceo trenutak, a video je ubrzo postao viralan i pregledan više od 8,6 miliona puta.

Problemi sa haljinom počeli mnogo ranije

Džordži je kasnije priznala da je još pre svadbenog prijema primetila da haljina počinje da popušta po šavovima.

Tokom probe plesa sa prijateljima već je osetila da materijal puca, ali su je ubedili da „nije strašno“ i da će izdržati do kraja večeri.

Ispostavilo se da nisu bili u pravu.

"Predstava mora da se nastavi"

U trenutku kada je haljina pukla, Džordži kaže da je shvatila da više nema povratka.

Pomislila sam: „Dobro, već sam krenula, sad nema nazad. Predstava mora da se nastavi“ — rekla je kroz smeh.

Kao da situacija nije bila dovoljno haotična, tokom plesa je ostala i bez štikli, pa je pokušavala da ustane dok su gosti oko nje vrištali od smeha i navijali.

Haljinu spasavali zihericama

Nakon incidenta prijatelji su pokušali da poprave štetu koristeći skoro 20 ziherica kako bi mogla da nastavi veče.

Ali ni to nije dugo trajalo.

Tokom večere ziherice su ponovo počele da popuštaju, pa joj je mladenkina majka pozajmila šal kako bi prekrila pocepani deo haljine.

Internet ne prestaje da komentariše

Video sa venčanja objavljen je na TikToku i vrlo brzo postao ogroman hit.

U komentarima su mnogi pisali:

da bi ih ovakav trenutak „proganjao ceo život“

da ne bi mogli da nastave slavlje

da je deveruša neverovatno dobro podnela neprijatnu situaciju

A Džordži kaže da je već sledećeg jutra prestala da razmišlja o tome — i nastavila da igra kao da se ništa nije dogodilo.