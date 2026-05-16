Juče posle podne u Savi je zatečen jeziv prizor kada je pronađeno telo nepoznate osobe u reci.

Stravičan prizor policiji su prijavili prolaznici, a policija je po dolasku na lice mesta u Savi, u visini mesta na kom se nalazio stari Savski most, zatekla telo koje je plutalo prema Brankovom mostu.

Telo, u fazi raspadanja, što ukazuje na to da je duži period bilo u vodi, izvučeno je na obalu.

U pitanju je muška osoba, ali identitet muškarca nije bilo moguće utvrditi na licu mesta.

Telo je poslato na obdukciju.

