Više osoba povređeno je noćas u saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva putnička vozila i autobus na magistralnom putu u Novom Pazaru.

Tri osobe su transportovane u novopazarsku Opštu bolnicu, dok se jedna osoba samostalno javila na hirurško odeljenje, prenosi RTS.

Prema dosadašnjim informacijama, jedna osoba je zadobila teže telesne povrede, dok su kod još tri lica konstatovane lakše povrede, ali stepen njihovih povreda još nije zvanično potvrđen.

Među putnicima autobusa nije bilo povređenih.