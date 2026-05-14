Policijski službenici Federalne uprave policije, Terenskog ureda Travnik, sproveli su danas aktivnosti na području opštine Novi Grad Sarajevo s ciljem dokumentovanja krivičnih dela iznude i prevare.

Akcija je realizovana pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Travnik, a po naredbi Opštinskog suda u Travniku.

Tokom aktivnosti slobode je lišena osoba inicijala J.V. (36), državljanin Crne Gore. Izvršeni su pretresi stana i vozila koje koristi osumnjičeni, pri čemu su pronađeni i oduzeti predmeti traženi naredbom suda.

Među oduzetim predmetima nalaze se novac, mobilni telefoni i SIM kartice za koje se sumnja da su korišćeni prilikom izvršenja krivičnih dela, kao i NN materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin. Oduzeti su i drugi predmeti koji će biti korišćeni u daljem krivičnom postupku.

Iz Federalne uprave policije navode da je u trenutku lišenja slobode za osumnjičenim J.V. bilo raspisano sedam operativnih potraga nadležnih ministarstava unutrašnjih poslova, kao i jedna centralna potraga.

Osumnjičeni će biti kriminalistički obrađen u službenim prostorijama Terenskog ureda Travnik, nakon čega će, uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu, u zakonskom roku biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Travniku.

Policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju rad na dokumentovanju ovog predmeta.





