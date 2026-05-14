Z. A. (39) iz Ulcinja, uhapšena je zbog sumnje da je svoju devetogodišnju maloletnu ćerku primoravala da U jednom ugostiteljskom objektu prosi novac od građana i prodaje nakit, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

U saopštenju se navodi da su podgorički policajci, u saradnji sa službenicima Odseka za suzbijanje krivičnih dela trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija, uhapsili Z. A. zbog sumnje da je, na štetu svog maloletnog deteta, počinila krivično delo trgovina ljudima.

"Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, preduzimajući aktivnosti usmerene na suzbijanje prosjačenja, kao i organizovanih i prinudnih oblika ovog vida eksploatacije, u jednom ugostiteljskom objektu zatekli maloletno žensko lice u prosjačenju, koje se potom udaljilo u pravcu jednog ženskog lica. Policijski službenici su tom prilikom identifikovali žensku osobu kao Z. A. (39), nakon čega su lica dovedena u službene prostorije radi prikupljanja obaveštenja", ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da je utvrđeno da je Z. A., kako se sumnja, navedeno krivično delo izvršila zloupotrebom odnosa poverenja i zavisnosti, na način što je svoju devetogodišnju maloletnu ćerku dovodila u navedeni objekat kako bi prosila novac od građana i prodavala nakit, nakon čega je od devojčice uzimala prikupljeni novac, koji je kod osumnjičene pronađen i oduzet.

"Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Z. A. je lišena slobode zbog sumnje da je izvršila krivično delo trgovina ljudima na štetu svoje maloletne ćerke", piše u saopštenju.

