Požar, koji zahvata površinu veću od 3.000 kvadratnih metara, prijavljen je u kompleksu Izmailovski Kremlj u istočnom delu Moskve - kulturno-zabavnom kompleksu izgrađenom u stilu moskovskog Kremlja, piše Kijev Independent.

Lokalni stanovnici prijavili su da se deo zgrade u kojoj se nalazio „escape room“ srušio nakon što ga je vatra potpuno zahvatila.

Uzrok požara za sada nije poznat, a nema ni informacija o eventualnim žrtvama. Kijev Independent nije mogao da potvrdi tačnu lokaciju požara.

Požar, koji se za sada ne dovodi direktno u vezu sa ukrajinskim vojnim operacijama, dolazi u trenutku rastuće zabrinutosti u ruskoj prestonici nakon nedavnih navodnih ukrajinskih napada usmerenih na taj region.

Ukrajinske snage su 4. maja izvele napad dronovima i pogodile visoku stambenu zgradu u centru Moskve, svega tri kilometra od zgrade ruskog Ministarstva odbrane.

Uoči proslave Dana pobede 9. maja, u Moskvi su preduzete mere bezbednosti zbog terorističke pretnje iz Kijeva, rekao je 7. maja portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Kremlj je proglasio primirje za 8. i 9. maj. Ukrajina je kasnije proglasila sopstveno primirje koje je trebalo da počne u ponoć 6. maja, pre nego što je američki predsednik Donald Tramp objavio trodnevno primirje između Kijeva i Moskve od 9. do 11. maja.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je 8. maja potpisao ukaz „kojim se omogućava održavanje parade u Moskvi 9. maja 2026. godine“.

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da ukrajinske oružane snage nisu pokušale da poremete proslavu Dana pobede.

Peskov je takođe izjavio da Moskva „nema planove“ za nastavak prekida vatre nakon njegovog isteka u ponedeljak uveče, dodajući da je postizanje mirovnog sporazuma „veoma dug i komplikovan proces“.

