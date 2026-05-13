Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je u januaru 2023. godine osudio Jelenu Špagović na kaznu zatvora od 30 godina, zbog brutalnog ubistva iz koristoljublja penzionerke Majde Garović (80) u junu 2019. godine.

Apelacioni sud je potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu kojom je Špagovićeva osuđena za krivično delo teško ubistvo.

Ona je u pritvoru od jula 2019. godine. Špagovićeva je ubila Majdu Garović, deviznu penzionerku, svoju nekadašnju komšinicu iz Zemuna. Motiv je bio dug od 2.500 evra koje je uzajmila od Garovićeve, ali joj novac nije vratila.

Nakon zločina, devojka je sa tela starice skinula zlatan lanac i prodala ga u jednoj zalagaonici. Kofer sa iskasapljenim telom starice stavila je u iznajmljeni "pežo 508" i odvezla se u vikend-naselje Krčedin, pored Dunava, gde je zapalila delove njenog tela.

Tragovi krvi su, međutim, ostali na tapacirungu vozila.

Špagović je, inače, ćerka Saše Dujovića, bivšeg poslanika i funkcionera "Srpske desnice".

Dujović je preminuo 2021. godine.

Podsetimo, zločin je otkriven 20. juna 2019. kada je u kontejneru vikend-naselja u Krčedinu pronađen ugljenisan trup starice.

Majdin nestanak prijavljen je 16. juna, a tragovi su vodili do Jelene. Jelena se teretila da je posle svađe i tuče ubila Majdu, a zatim njeno telo iskasapila i tri dana ga držala u iznajmljenom stanu u Zemunu.

Potom je spakovala njeno telo u veći kofer, a onda u pomoć pozvala brata govoreći mu da iz stana treba da iznesu staru fotelju sa tragovima krvi, ali mu nije otkrila šta se dogodilo.

