Advokat Zora Dobričanin izjavila je danas da se tragedija u OŠ "Vladislav Ribnikar" u predistražnom postupku treba ispitati sa aspekta terorizma, i poručila da porodice žrtava i njihovi punomoćnici nikada neće prestati da tragaju za potpunom istinom dokle god se ne dobije odgovor na pitanje zašto se njihova deca nisu vratila iz škole.

"Roditelji žrtava nikada neće odustati od traganja za potpunom istinom o ovoj tragediji, zato što je to njihov dug prema njihovoj ubijenoj deci i Draganu. Mora se posmatrati širi aspekt, posebno zbog činjenice šta je usledilo nakon tog događaja u našoj zemlji i u Evropi i svetu. Koliko je od te tragedije do sada bilo slučajeva da su deca u školama krivično delo, i to po uzoru na 'Ribnikar', to sve mora da se ispita sa aspekta terorizma", istakla je ona za Tanjug.

Dobričanin smatra da tragedija u "Ribnikaru", i slični događaji koji su usledili nakon nakon tog masakra, dolaze iz jednog istog centra i da to zlo mora da se zaustavi na način da se istraži i nađe gde je izvor tog zla.

Govoreći o nastavku suđenja roditeljima maloletnog dečaka koji je ubio devetoro učenika i radnika obezbeđenja u školi "Vladislav Ribnikar" 3. maja 2023. godine, Dobričanin je rekla da je svako suđenje u tom predmetu veoma stresno za sve i dodala da je svaka radnja veoma teška, kako saslušanje okrivljenih tako i ispitivanje svedoka, gledanje video i foto dokumentacije.

"Ne postoji nijedna radnja koja tu prolazi bez mnogo emocija. Sama činjenica da smo svi tu na okupu, da su u sudnici porodice ubijene dece, i Dragana, i roditelji ubice njihove dece, mnogo je mučna", istakla je ona.

Na pitanje da li odsustvo emocije u sudnici od strane orkivljenih znači odsustvo osećanja ili to može biti i deo strategije odbrane, Dobričanin je izjavila da iako ne može konkretno i direktno da se izjasni po tom pitanju, suđenje je prepuno različitih emocija sa svake strane.

Kako je navela, najviše je prisutna emocija bola, tuge i nemoći sa strane oštećenih i punomoćnika, zbog same činjenice da za ubistvo desetoro ljudi niko ne odgovara.

"Svi postupci koji se vode sada vezano za roditelje dečaka ubice, samo su deo. Ukoliko bi nakon dokaznog postupka u presudi bila i utvrđena njihova krivična odgovornost i ako bi bili osuđeni na najstrože kazne, i to je malo za ono što se desilo i za ono što su roditelji izgubili. da se raduju njihovim svadbama, unučićima, to ne može ničim da se nadoknadi", poručila je ona.

Komentarišući svoju izjavu da je od Vladimira Kecmanovića na suđenju pre dva dana doživela ozbiljno zastrašivanje kakvo do sada nikada nije doživela u sudnici, Dobričanin je rekla da je ona sve vreme tog dana u sudnici imala taj osećaj, zbog čega je i obavestila sudsko veće da će obavestiti javnost i sve nadležne vezano za to.

Prema njenim rečima, kada se oseća takva nelagoda, nesigurnost i strah u sudnici od čoveka čije je dete streljalo 10 ljudi, onda se to ne može olako shvatati i na tako nešto se mora skrenuti pažnja javnosti.

"Sve vreme ovog suđenja vam govorim da je teška atmosfera u sudnici ne želeći da otkrivam način na koji se ponaša Vladimir Kecmanović, međutim na poslednjem suđenju je to prevršilo meru u smislu na koji način se obraća, posmatra, šalje signale. Ako se neko takav tako ponaša u situaciji gde je tri godine u pritvoru zbog toga što je njegove dete pobilo 10 ljudi, šta onda možete očekivati od njega ako ga sretnete na ulici", izjavila je ona.

Dobričanin je istakla da je ovakvo ponašanje Vladimira Kecmanovića eskaliralo nakon jedne televizijske emisije, u kojoj je ona rekla da smatra da je u pitanju teroristički akt i da tragediju u "Ribnikaru" treba ispitati sa aspekta terorizma.