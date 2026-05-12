Američki turista, iz Sijetla, pretučen je na Havajima, nakon što je iz čiste obesti bacio masovni kamen na ugroženu lokalnu vrstu foke u blizini plaže Šark Pit u Lahaini, Havaji. Međutim, ne samo da je učinio tako nešto stravično, već je kada su ga kritikovali prolaznici rekao:„Nije me briga. Kaznite me, bogat sam“.

Dodatno je izazvao bes, jer ga je neko od prolaznika snimio i video - klip okačio na društvene mreže što je moge razbesnelo. Sve je rezultiralo time, da ga je čak jedan lokalac s Havaja pronašao i pretukao nasred ulice.

Bahati turista je Igor Litvinčuk, star 37 godina, vlasnik brodarske kompanije sa sedištemm u dravi Vašington. Javnost je podržala čoveka koji ga je pretukao, čak je dobio pismo priznanja od republikanskog državnog senatora Brentona Ave.

Ava je rekao: „Želimo da jasno stavimo do znanja da ne tolerišemo nasilje, ali smo napravili pismo priznanja gospodinu“

Tridesetsedmogodišnji turista se suočava sa novčanim kaznama do 50.000 dolara i zatvorskom kaznom, navodi portal sickchirpse.com

BONUS VIDEO