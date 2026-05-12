Ruska vojska uspešno je testirala novu interkontinentalnu balističku raketu „Sarmat“, za koju predsednik Vladimir Putin tvrdi da predstavlja „najmoćniji raketni sistem na svetu“ i da može da probije sve postojeće protivraketne štitove.

Lansiranje je izvedeno u prisustvu najvišeg državnog i vojnog vrha, a Moskva tvrdi da nova raketa otvara potpuno novo poglavlje u modernizaciji ruskih nuklearnih snaga.

„Zadatak uspešno izvršen“

Komandant Strateških raketnih snaga Sergej Karakajev saopštio je da je lansiranje izvedeno danas u 11.15 časova i da je test u potpunosti uspeo.

– Danas u 11 časova i 15 minuta izvedeno je lansiranje najnovije teške tečne interkontinentalne balističke rakete „Sarmat“. Zadatak je izvršen – rekao je Karakajev tokom sastanka sa Vladimirom Putinom.

Prema tvrdnjama ruske strane, raketa je tokom testa potvrdila projektovane karakteristike i sposobnost za izvođenje različitih tipova putanja.

Putin: „Najmoćniji raketni sistem na svetu“

Nakon lansiranja oglasio se i ruski predsednik Vladimir Putin, koji je izjavio da „Sarmat“ nema pandan među zapadnim sistemima.

Prema njegovim rečima:

ukupna snaga bojevih glava koje raketa može da nosi više je nego četiri puta veća od zapadnih sistema;

raketa može da leti i balističkom i suborbitalnom putanjom;

domet prelazi 35.000 kilometara.

Putin tvrdi da nova raketa može da savlada sve postojeće sisteme protivraketne odbrane i da predstavlja ključni deo buduće ruske nuklearne strategije.

Prvi puk ulazi u borbeno dežurstvo do kraja godine

Ruski predsednik najavio je da će prvi raketni puk opremljen sistemom „Sarmat“ biti stavljen u borbeno dežurstvo do kraja godine.

Moskva tvrdi da će novi sistem značajno povećati mogućnosti nuklearnog odvraćanja i dodatno učvrstiti bezbednosni položaj Rusije.

Razvoj „Posejdona“ i „Burevestnika“ pri kraju

Putin je tokom obraćanja podsetio da Rusija intenzivno modernizuje svoj nuklearni arsenal još od početka 2000-ih godina, posebno nakon povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz Sporazuma o protivraketnoj odbrani.

On je naveo da su praktično završeni i razvoj:

podvodnog bespilotnog sistema „Posejdon“,

krstareće rakete globalnog dometa „Burevestnik“.

Ruski zvaničnici tvrde da novo oružje nema pandan u svetu i da predstavlja osnovu buduće strategije nuklearnog odvraćanja Moskve.

Moskva šalje poruku o vojnoj moći

Predstavljanje „Sarmata“ dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Rusije i Zapada, dok Moskva nastavlja da demonstrira razvoj svojih strateških sistema.

Ruski mediji novu raketu predstavljaju kao simbol nove generacije nuklearnog naoružanja koje bi, prema tvrdnjama Kremlja, moglo da promeni odnos snaga u svetu.