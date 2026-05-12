

Majka Britanke Lusi Harison (23), koju je prošle godine u SAD-u ubio njen otac, rekla je da se oseća „iznevereno“ što protiv njega nije podignuta optužnica.

Lusi Harison iz Voringtona, Češir, upucana je u grudi 10. januara prošle godine u očevom domu u Prosperu, blizu Dalasa. Lusi je bila u poseti svom ocu dok je bila na odmoru u Sjedinjenim Državama i njih dve su se ranije tog dana svađale oko Trampa.

Lokalna policija je istražila smrt kao ubistvo iz nehata, ali protiv njenog oca, Krisa Harisona, nije pokrenut krivični postupak, nakon što je Velika porota odlučila da nije potrebno suđenje. Međutim, u Velikoj Britaniji, istraga na Istražnom sudu u Češiru je pokazala da je vođena „velika svađa“ oko Trampa, koji je trebalo da bude inaugurisan kako bi započeo svoj drugi mandat.

Lusin dečko Sem Litler, koji je sa njom putovao u SAD, rekao je da bi se ona uznemirila kada bi njen otac prešao u režim „velike rasprave“ ili pričao o posedovanju pištolja.

Litler je rekao da je ujutru na dan njene smrti Lusi pitala svog oca (dole) tokom svađe oko Trampa: „Kako bi se ti osećao da sam ja devojka u toj situaciji i da sam seksualno napadnuta?“

Njen otac je rekao da ima još dve ćerke koje žive sa njim u Sjedinjenim Državama, tako da ga to ne bi toliko uznemirilo.

Litler je dodao: „Kris i Lusi su se na kraju prilično posvađali, što je dovelo do toga da Lusi otrči gore i bude uznemirena.“

Kasnije tog dana, oko pola sata pre nego što su trebale da krenu na aerodrom, Lusi je bila u kuhinji kada ju je otac uzeo za ruku i odveo u svoju spavaću sobu u prizemlju.

Oko 15 sekundi kasnije začuo se glasan prasak i Kris Harison je počeo da vrišti za svojom ženom Heder.

Litler je rekao: „Sećam se da sam utrčao u sobu, a Lusi je ležala na podu blizu ulaza u kupatilo, a Kris je samo vrištao jednostavno gluposti.“

Harison, koji je priznao da se istog dana „nakratko“ vratio konzumiranju alkohola, tvrdi da mu je pištolj „opalio“ dok ga je pokazivao svojoj ćerki.

Pa, očigledno je to bilo dovoljno dobro objašnjenje za vlasti u Teksasu i slučaj je, što se njih tiče, zatvoren.

Lusina majka Džejn Kouts je kasnije razgovarala sa Skaj njuzom o nedostatku optužnice i kako vrši pritisak na američke vlasti da ponovo otvore slučaj i traže pravdu za njenu ćerku.

Ona kaže: „Jednostavno sam razočarana. Oseććam bes. Moj bes nije vikanje i bes, imam čeličnu odlučnost da ovo iznesem i da se pobrinem da se istina čuje".

„Veoma sam zahvalna našem britanskom mrtvozorniku što je pregledala sve dokaze, imala je sve dokaze i došla je do tog zaključka o nezakonitom ubistvu.

Ožalošcćena majka kaže da je to „neverovatno frustrirajuće jer su postojali fizički dokazi“, uključujući rezultate obdukcije koji su pokazali da je njena ćerka upucana kroz srce sa „silaznom putanjom“.

Pored toga, sveska istrage sadržala je dijagram koji je prikazivao „položaj pištolja, čaure pištolja i Lusinih mrlja krvi na podu“, što ukazuje da „nije stajala pored Krisa kako je on tvrdio“.

Ona kaže: „Osećam bes što je policija zapravo odvojila vreme da nacrta ovaj dijagram, da vidi mere, da vidi gde je Lusi pala u odnosu na mesto gde je bila čaura.

„Za mene je bilo kao da nisu odlučili da prate fizičke dokaze.“

