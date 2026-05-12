M. P. (67) jutros je svirepo ubila svog muža Z. P. (76) tako što mu je zarila nogar od stolice pravo u srce, a komšije svedoče da je nesrećna žena odavno pishički bolesna.

Kako su nam ispričale dve komšinice, M. P. je u par navrata već bila na lečenju u psihijatrijskoj bolnici.

- Prošle godine su je odveli, bila je u "Lazi Lazarević" nekoliko meseci i vratili su je, prestala je da pije lekove, i evo šta se desilo - ispričala je jedna komšinica a preneo Informer.

Druga komšinica otkriva da M. P. i Z. P. više nisu bili u bračnoj zajednici, i da se skoro vratio kako bi joj pomogao.

- Oni su se razišli pa se on vratio da vodi računa o njoj jer je psihički bolesnik. Ona je dolazila kod nas kući, tačnije kod moje majke, a poslednjih 20 dana, kad god sam je srela, izgledala je kao da me ne prepoznaje - dodaje vidno uznemirena žena.

Komšinice su se prisetile i prošlogodišnjeg incidenta koji je M. P. izazvala.

- Ona mora da je baš jaka, odvalila je nogar od stolice, prošle godine je ceo stan upropastila, nju četiri policajca nisu mogli da savladaju, preneo je Informer.

Podsetimo, zločin se dogodio u ranim jutarnjim satima. Policija je ispred zaključanih vrata stigla nakon poziva uznemirenih komšija koji su čuli buku, ali su unutra mogli da uđu tek kada su vatrogasci razvalili vrata.

U hodniku stana policajce i vatrogasce je dočekao strašan prizor, muškarac je ležao u velikoj lokvi krvi sa vidljivim ranama, dok je žena zatečena u istoj prostoriji.