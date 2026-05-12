Dok istražitelji pokušavaju da rasvetle motive ubistva policajca Roberta Grileca (52) u Krapini, oni čekaju i da ispitaju teško ranjenog Marina Goluba (46) koji je i sebi pokušao da presudi nakon što je ispalio tri hica u policajca.

Iz izvora bliskih istrazi stižu novi detalji koji pokazuju da je osumnjičeni već bio poznat policiji. Protiv njega je pre podneseno više kaznenih i prekršajnih prijava, a oružje kojim je počinio zločin posedovao je ilegalno.

Kako je objavio Jutarnji list, Golub je krajem 2020. godine pretio majci i nećaku ubistvom, a policija je tada pretragom kuće našla veći arsenal oružja i municije, zbog čega su ga osudili.

Prvo je mami pretio da će je ubiti sekirom koju je uzeo u vrtu.

- Te tablete su čudo, kad ih popijem, glave budu frkale i noži buju delali - poručio je u pretnji nećaku.

U pretresu su mu tada našli šmajser iz Drugog svetskoga rata, ručno izrađenu dvocevku, gomilu municije, ali i delove za kalašnjikov. Četrnaest opruga, 45 udarnih igli, 15 mehanizama za okidanje..., samo su neki od dijelova koje su našli.

Na sudu je rekao da se smatra krivim te je dobio uslovnu kaznu s pet godina provere, a određena mu je i mera lečenja.

Na Fejsbuku osumnjičenog Marina vidi se kako je bio opčinjen zločinačkom NDH i da je kačio njijhove fotografije, dok je hrvatska policija ranije objavila da je ubijeni Robert Grilec 1995. godine učestvovao u progonu i ubijanju Srba u Oluji.







