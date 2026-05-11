U hotelskoj sobi u Zvorniku pronađeno je telo žene.

Prema nezvaničnim informacijama "Zvornik danas," telo je u hotelskoj sobi ležalo gotovo deset dana pre nego što je pronađeno, što ukazuje da su okolnosti slučaja izuzetno zabrinjavajuće.

U odgovoru koji je redakcija ovog portala dobila, policija u Zvorniku je potvrdila pronalazak tela, ali se nije detaljnije izjašnjavala o okolnostima slučaja.

- U vezi sa svim drugim informacijama i okolnostima ovog slučaja, s obzirom na to da je istraga u nadležnosti Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, potrebno je da se za dodatne informacije obratite navedenom tužilaštvu - navodi se u odgovoru PU Zvornik.

Prema rečima Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, javnost će biti obaveštena u narednom periodu nakon istrage.

