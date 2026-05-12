Službenici Uprave policije – Specijalnog policijskog odjeljenja, Regionalnog centra bezbednosti „Centar“ i Sektora za borbu protiv kriminala uhapsili tri člana jedne aktivne ćelije ogranka jedne visokorizične OKG koja deluje na teritoriji Podgorice.

- Slobode su lišena tri lica koja su se međunarodna potraživala od strane NCB Interpol Podgorica, i to: M.M (36) iz Podgorice, koji se potraživao zbog krivičnog dela teško ubistvo na štetu S.K, izvršeno 18. jula 2020. godine u Zeti, a kojeg je nadležni Viši sud u Podgorici prethodno pustio da se brani sa slobode uz meru nadzora, zbog nedonošenja prvostepene presude u zakonom propisanom roku od tri godine, a koju meru nadzora je po puštanju na slobodu prekršio i nalazio se u bekstvu do danas. On se potraživao i zbog krivičnih dela stvaranje kriminalne organizacije i nedozvoljeno držanje i nošenje oružje i eksplozivnim materija, saopšteno je iz UP.

Zatim uhapšen je A.R (23) iz Podgorice, koji se sumnjiči za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, izvršeno na štetu I.N, 16. jula 2025. godine u Podgorici, kao i za krivično delo teško ubistvo u pokušaju takođe na štetu I.N. koje je izvršeno 17. maja 2025. godine u Podgorici.

Uhapšen je i T.M (22) iz Podgorice, koji se sumnjiči da je, zajedno sa A.R, 17. maja 2025. godine u Podgorici, izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju i to putem pomaganja, na štetu I.N.

Izvedenom operacijom je razbijeno delovanje ćelije ove OKG na teritoriji Podgorice.

U toku realizacije ove operacije i hapšenja članova OKG, na osnovu inicijative Specijalnog državnog tužilaštva i pribavljene naredbe od strane Višeg suda u Podgorici, vrše se pretresi dva štek stana i drugih prostorija koja su koristila ova lica.

Lica lišena slobode će biti sprovedena nadležnim pravosudnim organima na dalju nadležnost.