Jedan domaći zadatak za prvi razred osnovne škole ovih dana postao je prava mala internet misterija.

Roditelji širom Srbije masovno su pokušavali da pronađu odgovor na pitanje koje je delovalo potpuno jednostavno, ali se ubrzo ispostavilo da mnogima zadaje ozbiljne muke.

Sve je počelo jednom objavom na Tviteru

Jedan roditelj objavio je na društvenim mrežama pitanje koje je njegov školarac dobio iz srpskog jezika:

Zna li neko biljku ili životinju na slovo NJ?

Objava je za kratko vreme privukla ogromnu pažnju, a komentari su počeli da se nižu neverovatnom brzinom.

"Ako ne zna ChatGPT, kako da zna dete?"

Mnogi korisnici priznali su da su pokušali da pronađu odgovor:

sami

uz pomoć ukućana

preko interneta

čak i uz pomoć ChatGPT -ja

Ipak, većina nije uspela da pronađe jednostavno i jasno rešenje.

To je dodatno nasmejalo ljude na mrežama.

Ako ni veštačka inteligencija ne zna, kako da zna dete od sedam godina? - napisao je jedan korisnik.

Drugi su komentarisali da zadatak više liči na pitanje iz kviza nego na domaći za prvake.

Pojavili se neobični odgovori

U komentarima su se nizali različiti predlozi.

Neki su pominjali:

njandu — veliku pticu sličnu noju iz Južne Amerike

njivsku travu

njorku

Međutim, mnogi su smatrali da takvi pojmovi nisu primereni uzrastu dece iz prvog razreda.

Roditelji pokrenuli širu raspravu

Cela situacija otvorila je i ozbiljniju diskusiju o domaćim zadacima za najmlađe učenike.

Dok jedni smatraju da ovakvi zadaci podstiču istraživanje i zajednički rad roditelja i dece, drugi tvrde da su pojedina pitanja previše komplikovana za uzrast od šest ili sedam godina.

"I odrasli su se namučili"

Jedan komentar posebno je privukao pažnju:

Prvi razred i treba da napiše biljku i životinju na sva slova? Mislim da je to previše za taj uzrast.

Na kraju, čini se da je zadatak ipak uspeo u jednom — okupio je veliki broj ljudi oko iste dileme i pokazao da ponekad upravo najkraća pitanja izazovu najveću zabunu.