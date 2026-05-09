Putnici će po dolasku biti prebačeni u "potpuno izolovano i ograđeno područje", rekla je šefica španskih službi za vanredne situacije Virdžinija Barkones, preneo je AP.

Španske vlasti su saopštile da će putnici po dolasku na Tenerife biti prevoženi izolovanim i obezbeđenim vozilima direktno do repatrijacionih letova, dok će delovi aerodroma kroz koje budu prolazili biti zatvoreni za javnost.

Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija su najavile slanje aviona za evakuaciju svojih državljana sa broda kojim upravlja kompanija "Oceanwide Expeditions".

Američke vlasti planiraju da oko 17 američkih putnika po dolasku stave u karantin u specijalizovanu jedinicu Univerzitetskog medicinskog centra u Nebraski, koja je ranije korišćena za lečenje obolelih od ebole i prvih pacijenata sa kovidom.

Iako su tri osobe preminule tokom epidemije, a pet putnika potvrđeno kao zaraženo, operater kruzera je saopštio da trenutno nema osoba sa simptomima moguće infekcije na brodu.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je ocenila da rizik po širu javnost ostaje nizak.

Zvaničnici širom Evrope, Afrike i Severne Amerike pokušavaju da pronađu i prate putnike koji su napustili brod pre potvrde epidemije.

Prema podacima holandskih vlasti, više od 20 ljudi iz najmanje 12 zemalja se iskrcalo sa broda krajem aprila bez prethodnog praćenja kontakata.

Britanske zdravstvene vlasti su u petak saopštile da se sumnja da je još jedan britanski državljanin zaražen hantavirusom, dok je u španskoj provinciji Alikante testirana žena sa simptomima bolesti koja je bila na istom letu kao i Holanđanka preminula u Johanesburgu nakon napuštanja kruzera.

Hantavirus se uglavnom prenosi kontaktom sa izmetom glodara i retko se prenosi među ljudima, ali zdravstvene vlasti prate mogućnost širenja virusa Anda, vrste hantavirusa koja može da izazove prenos među ljudima u pojedinim slučajevima.



