Regionalna policija Katalonije u Španiji, istražuje novi krvavi obračun povezan sa ratom kotorskih klanova, a kako pišu pojedini lokalni mediji, Srbin (49) koji je u četvrtak ranjen u pucnjavi koja se dogodila u letovalištu Ljoret de Mar, povezan je sa škaljarskim klanom!

Prema prvim informacijama iz istrage, sumnja se da je reč o još jednom sukobu povezanom sa ozloglašenim kotorskim klanovima, škaljarskim i kavačkim.

- Muškarac je pogođen u nogu hicima iz vatrenog oružja i oko 22 časa pojavio se u bolnici u gradu Blanes sa prostrelnom ranom. Lekari su odmah alarmirali policiju, nakon čega su slučaj preuzeli inspektori kriminalističke policije iz Đirone - pišu lokalni mediji.

Kako prenose, ranjeni Srbin zasad odbija da govori o tome šta se tačno dogodilo i ko je pucao na njega.

- Odbio je saradnju sa policijom - tvrde izvori.

Policija i dalje pokušava da utvrdi tačno mesto pucnjave, kao i identitet napadača, pregledaju se snimci sigurnosnih kamera i prikupljaju izjave svedoka.

- Jedna od glavnih teorija jeste da je ranjeni muškarac povezan sa škaljarskim klanom. Ukoliko se potvrdi njegova veza sa ozloglašenom kriminalnom grupom, to bi značilo da se njihov obračun i dalje nesmetano preliva po evropskim gradovima, uključujući i Španiju - objašnjavaju izvori tamošnjih medija.

Poslednjih godina Katalonija je postala jedna od važnih tačaka delovanja balkanskih kriminalnih grupa, a sukobi između klanova već su odneli više života u Barselona i okolini.

Nedavno je u barselonskom naselju Diagonal Mar likvidiran muškarac povezan sa ovim organizacijama, i to usred bela dana, dok počinioci još nisu uhapšeni. Podsetimo, reč je o "škaljarcu" Krsti Vujiću. Nerazjašnjena su i druga ubistva povezana sa ratom kavačkog i škaljarskog klana na tlu Španije.

Katalonska policija već duže upozorava na sve veće prisustvo stranih kriminalnih grupa koje raspolažu ogromnim novcem, oružjem i razrađenom logističkom mrežom širom Evrope.

Alo/Kurir

