Prema najavi meteorološke stranice Hailz Srbija, nekoliko atmosferskih poremećaja preći će preko naše zemlje od ponedeljka do utorka uveče, donoseći veoma nestabilno vreme, ali i prve superćelijske oluje od početka ove godine.

Kako se navodi, oluja će se kretati se od zapada ka istoku Srbije, proizvodeći olujne razvoje u jugozapadnoj i zapadnoj struji.

U ponedeljak na udaru sever i centar Srbije

"U ponedeljak će glavna oblast sa električnom pokrivenošću biti severni i centralni pojas Srbije. U utorak će se glavna oblast sa olujama izmestiti južnije, preko centralnog i južnog pojasa Srbije," navodi Hailz Srbija.

Jaki pljuskovi, grmljavine i grad

Tokom dana očekuju se jaki pljuskovi sa grmljavinom, lokalno obilne padavine i olujni udari vetra, dok će pojedini delovi zemlje biti pogođeni i gradom.

"Pre nego što u utorak popodne dugotalasna dolina sa severozapada izazove upad, za maj mesec, neuobičajeno hladne vazdušne mase, od ponedeljka popodne do utorka sredinom dana će kratkotalasne doline izazvati olujne razvoje u umereno nestabilnoj vazdušnoj masi sa umerenim vrednostima vertikalnog smicanja vetra," dodaje "Hailz Srbija".

Superćelijske oluje donose grad i olujni vetar

Posebnu pažnju meteorologa privlači mogućnost razvoja superćelijskih oluja, i to prvih ove godine .

Prema prognozama, najjače olujne ćelije u ponedeljak mogle bi da donesu grad prečnika do 3 centimetra, kao i snažne udare vetra do 25 m/s, odnosno 90 km/h i to sa najvećom verovatnoćom u Zaječarskom i Borskom okrugu.

"U svojim najjačim fazama razvoja oblaci te pojave donosiće preko ostatka severnog i centralnog pojasa Srbije," najavljuju.

Nepogode nad Srbijom sve do utorka ujutru

Nakon prvog talasa nepogoda u ponedeljak popodne, severni i centralni delovi Srbije ostaće pod uticajem vlažne i nestabilne vazdušne mase sve do utorka ujutro, upozoravaju meteorolozi.

"Nakon prelaska prvog talasa u ponedeljak popodne, u severnom i centralnom pojasu Srbije će atmosfera biti vlažna i nestabilna do utorka ujutro i još jedne ili dve naknadna iniciranja oluja, pre dolaska glavnog poremećaja u utorak popodne, su izgledna u toj oblasti," najavio je "Hailz Srbija".